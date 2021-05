Neubau Luzerner Theater «Nur ein offener, anonymer Wettbewerb fördert die besten Ideen zutage» – das sagen Fachverbände zu den Theaterplänen Werden Star-Architekten bevorzugt? Lotet man am jetzigen Standort wirklich alle Möglichkeiten aus? Verschiedene Verbände schauen mit gemischten Gefühlen Richtung Wettbewerb für das neue Luzerner Theater. Roman Hodel 31.05.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Grösser, spektakulärer und auch etwas teurer: So soll der Neubau des Luzerner Theaters werden. Dafür erhält die Stadt ein Dreisparten-Haus mit nationaler Ausstrahlung. Das jedenfalls ist dem Betriebskonzept zu entnehmen, das kürzlich vorgestellt wurde. Klar ist zudem seit längerem, dass für Stadt, Kanton und Theater nur ein Neubau am jetzigen Standort in Frage kommt – obwohl Gutachten der eidgenössischen Kommissionen für Denkmalpflege (EKD) und Natur- und Heimatschutz (ENHK) für einen Erhalt des Gebäudes plädieren, wegen der schützenswerten Nordfassade. Und klar ist auch: Die Projektierungsgesellschaft Neues Luzerner Theater plant einen anonymen, zweistufigen Architekturwettbewerb.

Die Nordfassade ist laut Gutachten der eidgenössischen Kommissionen erhaltenswert. Doch viele Fachleute sehen dies anders. Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 10. Mai 2021)

Der Innerschweizer Heimatschutz (IHS) unterstützt das anonyme, zweistufige Verfahren. Zwar steht er in seiner Grundhaltung für die Schutzwürdigkeit gefährdeter Objekte ein. «Da hier aber eine Ausgangslage herrscht, die in vielen Belangen nicht mehr genügt, können und sollen die Fragen neu gestellt werden», sagt Rainer Heublein, Präsident des IHS und der Kantonalsektion Luzern. «Eine adäquate Lösung an dem wohl ‹politischsten Platz von Luzern› zu finden, wird nicht nur den am Wettbewerb teilnehmenden Architekten alles abverlangen.»

Wer Unterschriften für ein politisches Anliegen sammelt, landet fast immer auch auf diesem Platz vor dem Theater. Bild: Patrick Hürlimann (22. September 2020)

Städtebaulich unbefriedigende Situation klären

Gerade die städtebaulich unbefriedigende Situation könne man mit einem Neubau klären. Heublein sagt: «Das Gebäude wurde anno dazumal einfach in den Hirschengraben gebaut und so der historische Verlauf der Wehranlage verwischt.» Auch dessen Beziehung zum später erstellten Rathaussteg funktioniere nicht – diese Achse endet in der nach Norden gerichteten Seitenfassade, welche über gar keinen Eingang verfügt. Und der Platz zwischen Jesuitenkirche und Theater sei nach dem Abriss des Freienhofs bis zum Aufstellen des Theaterpavillons eher ein Hunde-WC gewesen.

Das Luzerner Theater (links) in einer historischen Aufnahme, daneben ist der 1949 abgerissene Freienhof zu erkennen. Bild: Stadtarchiv Luzern

Seit dem Abriss des Freienhofs klafft zwischen Theater und Jesuitenkirche eine Lücke. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 24. Juli 2020)

Für Heublein sollten die Initianten den Wettbewerbsperimeter sogar erweitern, auf die Überbauung Buobenmatt aus den 1980er-Jahren:

«Wenn man hier schon etwas Grosses realisieren will, braucht es einen Befreiungsschlag, der die Achse Bundesplatz-Vögeligärtli-Kornmarkt mit einbezieht.»

Nur sei zu befürchten, dass am Ende Gerichte über das Projekt entscheiden. «Und dort werden die Gutachten der eidgenössischen Kommissionen grosses Gewicht haben», so Heublein.

Wegen der Gutachten ortet der Bund Schweizer Architekten (BSA) ebenfalls «eine gewisse Skepsis», wie Norbert Truffer, Vorsitzender der Ortsgruppe Zentralschweiz, sagt:

«Es besteht die Befürchtung, dass auf dem Rücken von Architekten und Fachleuten, die Tausende Arbeitsstunden in das Projekt investieren, eine Planungsleiche geboren wird.»

Eine abwartende Haltung nimmt der BSA beim Wettbewerb ein. «Ein Theater lebt von einer offenen Geisteshaltung und nur ein offener wie auch anonymer Wettbewerb fördert die besten Ideen zutage», so Truffer. Traut der BSA der Sache nicht? Truffer: «Sollte eine Wettbewerbseinschränkung etwa in Form von eingeladenen Stararchitekten stattfinden, werden wir uns sicher analog dem Campus-Wettbewerb einschalten.» 2019 hatten unter anderem BSA-Mitglieder Beschwerde eingelegt, weil der Kanton Luzern beim Campus Horw anstelle eines offenen Wettbewerbs einen Studienauftrag mit nur fünf Generalplanerteams vorgesehen hatte. Der Kanton lenkte schliesslich ein. Unbestritten ist für den BSA, dass sich das Theater am bisherigen Standort weiterentwickeln soll.

Die Theaterbox bereichert heute den Platz zwischen Luzerner Theater und Jesuitenkirche, hinten die Überbauung Buobenmatt.

Bild: Nadia Schärli (15. November 2016)

Der Standort ist auch für den Landschaftsschutzverband Vierwaldstättersee (LSVV) unbestritten. Kritisch hingegen sieht dieser den von den Gutachten propagierten Erhalt der «Schaufassade» Richtung Fluss. «Wir sind entschieden für einen Neubau, weil damit auch die durch den Abriss des Freienhofs entstandene Lücke im kleinen Altstadtteil geschlossen und geheilt werden könnte», sagt LSVV-Präsident Urs Steiger. Dass sich sein Verband zu einem Gebäude äussert, das gar nicht am See steht, sei nicht aussergewöhnlich: «Der Flussraum interessiert uns seit je her ebenfalls stark.»

Mehr Partizipation wäre erwünscht

Bedenken hat Steiger, ob die Ausgangslage für den Wettbewerb vorab genügend geklärt wird. Bislang habe die Projektierungsgesellschaft vor allem hingehört, was das Theater möchte, «diesbezüglich scheint uns das angedachte Volumen noch sehr gross und uns fehlen Positionierungen zum Stadtraum – welche Rolle soll beispielsweise der künftige Platz spielen?» Laut ihm müssten die Organisatoren partizipativer vorgehen. Ausserdem erwartet Steiger auch hohe Transparenz bei der Arbeit der Jury im vom LSVV geforderten offenen Projektwettbewerb: «Diese sollte ihre Entscheidungsfindung im Rahmen einer öffentlichen Jurierung diskutieren, sodass sie für alle nachvollziehbar wird und mitgetragen werden kann.» Er ist aber grundsätzlich guter Dinge:

«Das Beispiel KKL zeigt ja, dass Luzern fähig ist, an einem städtebaulich heiklen Ort eine vorbildliche Lösung mit grosser Ausstrahlung zu realisieren.»