Luzerner Theater spielt trotz Coronabeschränkungen weiter

Trotz der am Mittwoch vom Bundesrat erlassenen Beschränkungen zur Eindämmung der Coronapandemie werden am Luzerner Theater weiterhin die Scheinwerfer angehen. Das Theater will die geplanten Vorstellungen durchführen, aber vor einem kleineren Publikum, wie es am Donnerstag mitteilte.

29.10.2020, 10.49 Uhr