Fehlende Einnahmen, unsichere Planung: Das Luzerner Theater wird von der Coronakrise arg durchgeschüttelt Dem Luzerner Theater entgehen durch den Corona-Lockdown über eine Million Franken Ticketeinnahmen. Hinzu kommt, dass noch nicht klar ist, wie stark auch die kommende Saison betroffen sein wird. Hugo Bischof 20.05.2020, 05.00 Uhr

Eine der letzten Aufführungen im Luzerner Theater vor dem Corona-Lockdown: die Oper «Dschungel», die am 9. Februar Premiere feierte. Bild: Ingo Höhn

Im Kulturbetrieb hat es erste Lockerungen gegeben, die Museen und Galerien durften öffnen. Der Theater- und Konzertbetrieb ist aber weiterhin lahmgelegt. Auch das Luzerner Theater musste alle seine Aufführungen absagen. Viele Kulturschaffende setzen ihre Hoffnung nun in den 27. Mai. Dann wird der Bundesrat den weiteren Zeitplan für weitere Lockerungen bekanntgeben.

Auch Stefan Sägesser, Leiter Kulturförderung im Bildungs- und Kulturdepartement des Kantons Luzern sowie Geschäftsführer des Zweckverbands Grosse Kulturbetriebe Luzern, erhofft sich vom Bundesrat spätestens am 27. Mai ein klares Zeichen: «Als Erstes ein Aufheben des Versammlungsverbotes und einen kontrollierten Exit, welcher ab Juni nicht nur die Aufführungen und Veranstaltungen regelt, sondern auch wieder Proben ermöglicht.» Sägesser betont:

«Es ist ja nicht nur der öffentliche Kulturbetrieb, der stillsteht,

sondern auch die ganze künstlerische Vorbereitungs- und Erarbeitungszeit.»

Das Luzerner Theater wird von der Coronakrise nicht nur künstlerisch, sondern auch finanziell hart getroffen. Es erhält pro Spielzeit zwar rund 19,5 Millionen Subventionsbeiträge von Stadt und Kanton Luzern. Der personalintensive Betrieb ist aber sehr aufwendig. Über 400 Personen arbeiten in einer Spielzeit beim Theater, dazu muss es einen Teil der Lohnkosten für das Luzerner Sinfonieorchester zahlen. «Die Situation ist dramatisch», sagt Adrian Balmer, Verwaltungsdirektor des Luzerner Theaters: «Bis Mitte Mai fehlen uns 620'000 Franken Ticketeinnahmen.» Ende Saison werde der Ticketeinnahmenverlust 1,08 Millionen Franken betragen.

Subventionen werden frühzeitig überwiesen

Immerhin: Um Liquiditätsengpässe zu vermeiden, haben die Delegierten des Zweckverbandes von Stadt und Kanton bereits im März entschieden, dass die Subventionen für alle Kulturinstitutionen frühzeitig überwiesen werden. Zudem hat das Luzerner Theater, wie viele Unternehmen, einen Antrag auf Kurzarbeit gestellt, zumindest für einen Teil der Mitarbeitenden. Momentan sei das Luzerner Theater wie alle Kulturbetriebe vor allem darauf angewiesen, «dass es die kommende Saison planen kann oder dass es zumindest weiss, in welcher Art Aufführungen und Veranstaltungen möglich sein können», sagt Stefan Sägesser. Entsprechende Schutzkonzepte wurden inzwischen erarbeitet.

Nur: Kann eine vernünftige Planung der kommenden Saison angesichts der schwierigen Lage überhaupt erfolgen? «Wir planen intensiv, und zwar in verschiedenen Szenarien», sagt dazu Adrian Balmer, Verwaltungsdirektor des Luzerner Theaters.

«Die ständig wechselnde Situation zwingt uns allerdings laufend zu Anpassungen, was es für uns angesichts der grossen Komplexität eines Theaterbetriebs umso schwieriger macht.»

Aktuell stehe tatsächlich die finanzielle – und auch künstlerische – Sorge im Vordergrund, «dass die Coronamassnahmen auch die kommende Spielzeit massiv beeinflussen könnten», sagt Stefan Sägesser. Dies gelte nicht nur für das Luzerner Theater, sondern für alle Veranstaltungsorte wie KKL Luzern, Kleintheater, Südpol, Neubad oder Stadttheater Sursee. «Diese Ungewissheit nagt an der Substanz und ist für alle Kulturinstitutionen eine Frage des Überlebens.»

Kanton zahlte noch keine Ausfallentschädigungen aus

Beim Kanton Luzern sind gemäss Sägesser bisher vier Gesuche auf Soforthilfe (Darlehen) und weit über 170 um Ausfallentschädigungen von Kulturunternehmen und Kulturschaffenden eingetroffen. Von den 280 Millionen Franken, die der Bund als Soforthilfe für den Kulturbereich zur Verfügung stellt, stehen dem Kanton Luzern 4 Millionen Franken für Soforthilfen an nicht gewinnorientierte Kulturunternehmen und 5,8 Millionen Franken für Ausfallentschädigungen für Kulturunternehmen und Kulturschaffende zur Verfügung. Der Beitrag des Bundes ist an die Bedingung geknüpft, dass der Kanton dieselbe Summe ebenfalls aufwendet. Aktuell sei noch kein Geld gesprochen, sagt Sägesser: «Wir sind an der Gesuchbehandlung und am Einholen sämtlicher Unterlagen bei den Gesuchstellenden beziehungsweise von den zuständigen Stellen.»

Nach welchen Kriterien wird das Geld ausbezahlt? «Grundsätzlich gilt, dass die Soforthilfe und die Ausfallentschädigung subsidiär zu den anderen Bundesmassnahmen zu behandeln sind», sagt Sägesser. Dazu gehören unter anderem der Erwerbsausfall für Selbstständigerwerbende wie auch die A-fonds-perdu-Beiträge durch Suisseculture Sociale. Ziel gemäss Sägesser ist es, bis Ende Mai alle Gesuche formell behandelt zu haben. Er betont:

«Grundsätzlich ist es dem Kanton Luzern ein grosses Anliegen, dass nach der formellen Prüfung der Gesuche eine rasche Auszahlung möglich wird.»

Eine Problematik gebe es dabei aber. Zwar sei heute klar, dass die Covid-Verordnung Kultur bis zum 20. September verlängert wird, «aber noch nicht, wer die zusätzlichen Kosten bezahlen soll». Sägesser: «Bevor nicht wirklich klar ist, wie der Bundesrat auf die Verlängerung konkret reagiert, sprich: ob und in welcher Höhe zusätzliche Mittel bereitgestellt werden, wird es schwierig, quasi im voraus Geld zu sprechen, auch weil noch niemand weiss, ob und wie das Veranstaltungsverbot gelockert wird.»

Detaillierte Erläuterungen zu den Ausfallentschädigungen sowie das Gesuchsformular sind auf der Website kultur.lu.ch aufgeschaltet.