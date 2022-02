Luzerner Ukraine-News: die neusten Entwicklungen zum Krieg

Luzerner Ukraine-News Jungpolitiker fordern ukrainische Flagge am Stadthaus ++ Russische Künstler am Lucerne Festival nicht erwünscht Der Krieg in der Ukraine bewegt auch in unserer Region. Hier erfahren Sie laufend Neuigkeiten über lokale Initiativen, Veranstaltungen und Entwicklungen rund um den Ukraine-Konflikt. 28.02.2022, 14.26 Uhr

28. Februar – Jungparteien fordern: Ukrainische Flagge ans Stadthaus

Alle sechs Jungparteien der Stadt Luzern haben einen offenen Brief an den Stadtrat geschrieben. Darin fordern sie, die Stadt solle aus Solidarität mit der Ukraine die ukrainische Flagge am Stadthaus hissen. Als Vorbild nennen sie die Stadt Basel, wo bereits seit Donnerstag die blau-gelbe Flagge am Rathaus hängt:

Ukrainische Fahne am Basler Rathaus. Roland Schmid / BLZ

Das Luzerner Stadthaus ist zurzeit mit der Schweizer, der Luzerner und der Europafahne beflaggt:

Bild: Pius Amrein

28. Februar – Lucerne Festival sagt Konzert mit russischen Stars ab

Nicht mehr erwünscht: Dirigent Valery Gergiev dirigiert das Mariinsky Orchestra – hier im KKL im Sommer 2021. Peter Fischli Switzerland

Kehrtwende: Nachdem das Lucerne Festival zunächst keinen Handlungsbedarf gesehen hatte, reagiert es nun doch auf den Krieg in der Ukraine. Die im Sommer geplanten Konzerte des Mariinsky Orchestra und Valery Gergiev im KKL werden abgesagt. Dies teilte das Festival am Montag mit.

28. Februar – Unterkünfte für Flüchtlinge in Luzern gesucht

Die Kampagnenorganisation Campax koordiniert private Angebote für die Unterbringung von ukrainischen Flüchtlingen in den Schweizer Städten – unter anderem in Luzern, wie die Website Ronorp berichtet.

28. Februar – Reformierte lancieren tägliches Friedensgebet

Als Zeichen gegen den Krieg lädt die Reformierte Kirche Stadt Luzern zum gemeinsamen Beten ein. Ab sofort findet jeden Abend um 18 Uhr ein Friedensgebet in der Lukaskirche statt. «Bei Gebet, Stille und mit Hoffnungslichtern wird an die Menschen in der Ukraine, die so leiden, und in Russland gedacht», schreibt die Kirche in einer Mitteilung.

Die Lukaskirche in Luzern. Boris Bürgisser

27. Februar – Russisches Gas für die Stadt Luzern

Der grösste Teil der Stadt Luzern wird mit Erdgas geheizt - und dieses stammt unter anderem aus Russland. Die Jungen Grünen haben deshalb im Stadtparlament eine Interpellation mit kritischen Fragen eingereicht.

26. Februar – soll die Luzerner Fasnacht abgesagt werden?

Feiern und fröhlich sein, während in Europa Krieg herrscht? Das geht nicht, fand man zum Beispiel in der Karnevalshochburg Köln. Auch in Luzern wurden Stimmen laut, die Fasnacht abzusagen oder im Gedenken an die Kriegsopfer zumindest anders zu gestalten. Mehrheitsfähig sind solche Forderungen allerdings kaum.

26. Februar – Demonstration für Frieden in der Ukraine auf dem Luzerner Helvetiaplatz

Leserbild Katerina Stankevich

Zwischen 200 und 300 Leute demonstrieren an einer bewilligten Kundgebung gegen den Krieg in der Ukraine. Sie rufen dazu auf, die Gewalt sofort zu stoppen.

Leserbild Katerina Stankevich