Luzerner Zivilschützer sind im Dauereinsatz – für kleine Firmen kann das eine Herausforderung sein Derzeit sind im Kanton Luzern jeden Tag rund 45 Zivilschützer im Corona-Einsatz. Manchmal werden sie ganz kurzfristig aufgeboten. Ein Beispiel aus Pfaffnau zeigt, welche Konsequenzen das für kleine Unternehmen haben kann. Roseline Troxler 11.11.2020, 05.00 Uhr

René Koch, Geschäftsführer der Koch Kabel AG in Pfaffnau, musste wegen eines Zivilschutz-Einsatzes auf einen wichtigen Mitarbeiter verzichten. Bild: Pius Amrein (6. November 2020)

«Aus heiterem Himmel müssen wir plötzlich auf einen zentralen Mitarbeiter verzichten», erzählt René Koch. Er ist Geschäftsführer der Koch Kabel AG in Pfaffnau. An einem Mittwoch habe einer seiner Mitarbeiter eine Dienstaufforderung der Zivilschutzorganisation (ZSO) Wiggertal erhalten. Schon zwei Tage später hat sein zehntägiger Einsatz begonnen. «Es ist für unsere 7-Mann-Firma extrem schwierig, wenn plötzlich ein zentraler Mitarbeiter so kurzfristig ausfällt», führt Koch aus.

Antrag um Verschiebung wurde abgewiesen

Der Geschäftsführer hat interveniert und darum ersucht, seinen Mitarbeiter freizustellen. Der Antrag wurde abgewiesen. Koch ärgert sich: «Wir arbeiten derzeit intensiv an einem Grossauftrag für den Flughafen Zürich, welcher sehr zeitkritisch ist. Da sind wir auf jeden Mitarbeiter angewiesen.» Nun müsse er gewisse Aufträge extern vergeben. Die Umorganisation bedeute viel Zusatzaufwand und koste Geld. Koch betont, dass er Verständnis habe, dass Zivilschützer benötigt würden. Aber:

«Ich kann nicht nachvollziehen, dass die Einsätze nicht mit mehr Vorlauf organisiert werden und Leute, die in den Firmen gebraucht werden, abgezogen werden.»

Zumal es derzeit im Kanton genug Arbeitslose oder Freiwillige gebe. Koch verweist auch auf das Militär, das zunächst aktiv Freiwillige für Einsätze suchte, etwa Stellensuchende oder Studenten.

Zivilschutzorganisationen erhalten Aufträge teils sehr kurzfristig

Daniel Enzler, Leiter Zivilschutz des Kantons Luzern, kann die Herausforderung, gerade für kleinere Betriebe, verstehen. Auch die zuständigen Stellen der Zivilschutzorganisation hätten in einer ersten Phase Zivilschutzangehörige aktiv für freiwillige Diensttage angefragt. «Die Herausforderung besteht aber momentan darin, dass die Einsatzplanungen über mehrere Wochen oder sogar Monate andauern.» Und er führt aus:

«Dem Zivilschutz werden zurzeit vom kantonalen Führungsstab sehr kurzfristige Aufträge – innert weniger Stunden – übertragen.»

Insbesondere die kleineren ZSO würden damit an Kapazitätsgrenzen gelangen. «Bei Möglichkeit werden die Bedürfnisse der Wirtschaft berücksichtigt. Der Handlungsspielraum ist aber in der momentanen Situation leider eingeschränkt.» Oberstes Ziel sei es, für die Erledigung der kurzfristigen Aufträge gut ausgebildete Angehörige des Zivilschutzes zur Verfügung stellen zu können.

Grundsätzlich können der Bundesrat oder die Kantone Zivilschützer für Einsätze bei Katastrophen und in Notlagen oder im Fall bewaffneter Konflikte sowie für Instandstellungsarbeiten aufbieten. So ist es im Bevölkerungs- und Zivilschutzgesetz festgehalten. «Solche Einsätze sind nicht planbar und berechtigen zu keinem Urlaub, und es sind grundsätzlich keine Verschiebungen möglich», sagt der Leiter des kantonalen Zivilschutzes. Ausnahmen seien nicht verschiebbare Termine wie Hochzeiten, Todesfälle oder Prüfungen.

Laut der Zivilschutzorganisation Wiggertal handelt es sich um Einzelfall

Zum geschilderten Fall eines KMU äussert sich die kantonale Abteilung Zivilschutz nicht. Dafür sei die ZSO Wiggertal zuständig. Deren Kommandant Rolf Gut sagt auf Anfrage: «Die Zivilschützer, die ab dem 30. Oktober im Drive-in in Nottwil eingesetzt wurden, hatten wir drei Tage zuvor informiert. Ein längerer Vorlauf war leider nicht möglich.» Der Zivilschutz hat laut dem Kommandanten die gesetzliche Grundlage, dass er in Notlagen gar per sofort – also innerhalb von einer Stunde – aufbieten kann. Rolf Gut hat Verständnis für die Situation des geschilderten Falles. Bei der Firma handle es sich aber um einen Einzelfall. «Uns sind keine weiteren Gesuche um Verschiebung eines Einsatzes bekannt», sagt Gut. Er stellt fest, dass vielen Firmenchefs nicht bewusst ist, dass die Mitarbeiter bei Katastrophen oder einer Pandemie wie der aktuellen, kurzfristig eingesetzt werden können. Der Kommandant führt ausserdem aus, dass die Aufgebote für den Einsatz beim Drive-in mit dem grösst möglichen Vorlauf versendet würden. Ausserdem habe die ZSO Wiggertal einen Aufruf für freiwillige Einsätze gemacht.

«Wir wollen die Firmen nicht unnötig belasten und wenn möglich arbeitslose oder von Kurzarbeit betroffene Personen einsetzen.»

Zivilschutz bildete vor allem Pioniere aus – nun sind Betreuer gefragt

Die aktuelle Pandemielage beschert dem Zivilschutz eine Vielzahl an Einsätzen. Daniel Enzler: «Es sind momentan rund 45 Zivilschützer täglich im Einsatz, von Montag bis Samstag und reduziert am Sonntag.» Sie unterstützen die Test-Drive-in auf der Allmend in Luzern, in Entlebuch und Nottwil, unterstützen den Kanton beim Contact Tracing, verwalten und verteilen Verbrauchsmaterial oder koordinieren die Freiwilligenarbeit. «Weitere Aufträge sind in der Planungsphase», sagt Enzler. Insgesamt zählen die sechs Luzerner Zivilschutzregionen zirka 2500 Eingeteilte. Die Schwierigkeit laut Enzler: «Der Zivilschutz wurde in den letzten Jahren vor allem bei Natur- und Unwetterkatastrophen eingesetzt und er hat aufgrund der Gefahrenanalysen der Gemeinden und Zivilschutzorganisationen eine grössere Anzahl an Pionieren an Stelle von Betreuern ausgebildet.» Zum Einsatz kämen nun vor allem die Fachspezialisten aus dem Bereich Betreuung. «Wir können nicht jeden Zivilschützer für die Corona-Aufträge einsetzen und sind daher auf diese Fachspezialisten angewiesen.» Früher bildete der Zivilschutz auch noch Sanitäter aus. Diese Funktion wurde 2004 aber schweizweit abgeschafft.

«16 Jahre später könnten genau diese Sanitäter das Gesundheitswesen entlasten.»

Daniel Enzler betont aber, dass versucht werde, auch andere Funktionen einzusetzen – insbesondere Führungsunterstützer. «Akzentuiert wird der Engpass noch dadurch, dass einige Asthmatiker im Zivilschutz ihre Dienstpflicht erfüllen. Diese können wir natürlich nur eingeschränkt einsetzen, weil sie zur Risikogruppe gehören.» Ausserdem kämpft der Zivilschutz im Kanton Luzern wegen der tiefen Rekrutierungszahlen generell mit einem Mangel (wir berichteten).

Daniel Enzler rechnet in den nächsten Wochen mit einer noch grösseren Nachfrage nach Zivilschützern. «Die Pandemie ist eine enorme Herausforderung, die vor allem die kleineren Zivilschutzorganisationen teils schon heute an Grenzen bringt.»