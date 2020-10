Luzerner Zünfte im Dilemma: Bei manchen ist noch ungeklärt, ob die Fasnacht 2021 mit oder ohne Zunftmeister stattfindet Die Frage aller Fragen bleibt offen: Wer wird Zunftmeister? Ausserhalb der Stadt Luzern gibt es bereits Antworten.

Sandra Monika Ziegler 01.10.2020, 20.00 Uhr

Da war die Welt noch in Ordnung: Die Fritschifamilie an der Tagwache am Schmutzigen Donnerstag, 20. Februar 2020 in der Stadt Luzern. Bild: Philipp Schmidli

Wie und ob die Fasnachtsanlässe 2021 über die Bühne und durch die Gassen gehen sollen, bleibt ungewiss. Dies hat einige Zünfte ausserhalb der Stadt Luzern bereits zu einer Entscheidung punkto Zunftmeister veranlasst. So teilt die Fröschenzunft Meggen mit: «Die Fröschenzunft Meggen wird im Jahr 2021 keinen neuen Zunftmeister inthronisieren und dementsprechend findet keine Inthronisation im Jahr 2021 statt.»

Auch einige Kilometer weiter westlich lässt die Bannerzunft Hämikon-Müswangen im «Seetaler Bote» vermelden, dass die Fasnacht 2021 ohne Zunftpaar stattfinden wird. Denn einem Zunftpaar könne unter den gegebenen Bedingungen kein dem Amt entsprechend würdevolle Fasnacht geboten werden. Eine Fasnacht light solle dennoch stattfinden.

Kein Jubiläumszunftmeister in Ebikon

Und auch in Ebikon verzichtet der Zunftrat der Rotseezunft schweren Herzens auf die Ernennung eines neuen Zunftmeisters 2021 und dessen Weibel. Somit werde es zum 60-Jahre-Jubiläum keinen Jubiläumszunftmeister geben. Der amtierenden Zunftmeister Donato I. und sein Weibel Andreas hätten sich bereit erklärt, für allfällige offizielle Anlässe die Rotseezunft weiterhin zu repräsentieren, schreibt die Zunft auf ihrer Website.

Und wie sieht es mit dem Fritschivater aus? Das sei eine Frage, die der Zunft zu Safran derzeit oft gestellt werde, sagt Alexander Stadelmann, Präsident der Medienstelle auf Anfrage. Die Satzungen der Zunft zu Safran sehen vor, dass jedes Jahr ein neuer Zunftmeister und Fritschivater zu bestimmen ist.

Zunftmeister und Fritschivater Daniel Medici am Schmutzigen Donnerstag, 20. Februar 2020 in der Stadt Luzern. Bild: Philipp Schmidli

Sollte nun coronabedingt, so à la Notrecht, eine Ausnahme gemacht werden für eine zweite Runde von Daniel Medici? Stadelmann: «Am Jahresbot vom 2. Januar wird grundsätzlich entschieden und der neue Zunftmeister zu Safran und Fritschivater 2021 gewählt.»

Ein Rattenschwanz von Terminen

Dass es Landzünfte diesbezüglich einfacher haben als die Stadtzünfte, liege daran, dass deren künftiger Zunftmeister meist schon im Vorfeld davon wisse. Nicht so bei der Zunft zu Safran, wie Alexander Stadelmann weiter ausführt:

«Der Zunftmeister wird am ordentlichen Jahresbot gewählt. Somit weiss der Auserwählte erst an diesem Tag, dass er neuer Zunftmeister zu Safran und Fritschivater ist.»

Mit der Entscheidung zum Zunftmeister, kann derjenige seine bisherige Agenda löschen. Denn das Amt fordert einige Termine. Im Zunftmeisterjahr belegt die Fasnacht nur einen Teil der Termine. Über das ganze Amtsjahr kommen für einen Fritschivater bis zu 250 Termine zusammen. Dazu gehören Bescherungsfahrten in die Heime, öffentliche Auftritte, Einladungen an Veranstaltungen und Sitzungen.

Bereits das aktuelle Amtsjahr hatte coronabedingt Terminausfälle zur Folge. So konnte etwa der gewohnte Auftritt an der Sempacher Schlachtfeier nicht wahrgenommen werden und auch die Turmfeste fielen ins Wasser. Die Unsicherheit für die Auftritte im Jahr 2021 ist klar vorhanden. Da stellt sich die Frage, wer will überhaupt, wer hat überhaupt die Zeit dafür und wer kann?

Das sei nicht ganz einfach, sagt auch der amtierende Fritschivater Daniel Medici. Die Entscheidung liege beim Bot und vorher werde viel diskutiert. Klar sei lediglich, so Daniel Medici, dass die Jahrzeitfeier zum Gedenken an die Verstorbenen durchgeführt werde: «Dazu wird in der Franziskanerkirche eine Messe gehalten. Die etwa 200 Teilnehmer müssen aber strikt eine Schutzmaske tragen.»

Die Wey Kutsche der Wey-Zunft mit dem Zunftmeister Rolf Birchler am Wey-Umzug am Güdismontag, 24. Februar 2020 in der Stadt Luzern. Bild: Philipp Schmidli

Wey-Zunft sitzt im gleichen Boot

Für die Wey-Zunft zeichnet sich ein ähnliches Bild ab wie bei der Zunft zu Safran. Auch hier ist noch nichts entschieden und auch hier gibt es Statuten, die eingehalten werden müssen und die für Änderungen die Zustimmung der Zünftler benötigen. Zu den Statuten sagt Wey-Pressechef Till Rigert: «Darin ist festgehalten, dass am Bot vom 2. Januar der neue Zunftmeister bestimmt wird.»

Doch auch hier stellt sich die Frage: Könnte in der Wey-Zunft nicht auch eine zweite Runde für den amtierenden Zunftmeister Rolf Birchler eine Variante sein? Dies zumal alle Grossanlässe nach dem letzten Aschermittwoch abgesagt werden mussten und Wey-Zunftmeister Birchler von seinen rund 200 Terminen nur einen Bruchteil wahrnehmen konnte? Die Zunft hält sich bedeckt, weiss schlichtweg keine Antwort, Zuviel hänge daran. Entschieden werde am Bot.