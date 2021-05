Sicherheitsübung So haben sich Polizei und Armee für ein WEF auf dem Bürgenstock vorbereitet Die Luzerner Polizei und die Kantonspolizei Nidwalden haben sich im Herbst 2020 intensiv mit einer möglichen Durchführung des Weltwirtschaftsforums WEF auf dem Bürgenstock beschäftigt. Die Vorbereitungsarbeiten wurden nun mit einer gemeinsamen Übung mit der Armee abgeschlossen. 20.05.2021, 12.10 Uhr

(dvm) Im Herbst 2020 wurde der Bürgenstock im Kanton Nidwalden als möglicher Durchführungsort für das Weltwirtschaftsforum WEF 2021 in Erwägung gezogen. Die Durchführung einer Kongressveranstaltung dieser Grösse zog umfangreiche Planungs- und Vorbereitungsarbeiten im Sicherheitsverbund, insbesondere für die Polizeikorps von Luzern und Nidwalden sowie für die Armee mit sich. Mitten in diesen Vorbereitungsarbeiten wurde der Entscheid getroffen, dass das WEF nach Singapur dislozieren würde.

Die Partner im Sicherheitsverbund haben sich dann dazu entschlossen, die Planungsarbeiten mit einer Übung abzuschliessen, um bei einer allfälligen späteren Gelegenheit optimal für einen Konferenzschutz auf dem Bürgenstock vorbereitet zu sein. Am Dienstag fand deshalb im Gebiet Bürgenstock und auf dem Vierwaldstättersee eine Übung in Form eines Personenschutzeinsatzes statt, wie es in einer Mitteilung der Luzerner Polizei heisst. Dabei konnten Schnittstellen und Zusammenarbeitsformen zwischen den Polizeikorps und der Schweizer Armee besprochen werden:

Polizei und Militär bei der gemeinsamen Übung auf dem Vierwaldstättersee rund um den Bürgenstock. Bild: PD/Luzerner Polizei

Die Übungsanlage war gemäss den Sicherheitskräften so konzipiert, dass mehrere schützenswerte Personen über den See transportiert werden mussten. Dabei musste die Armee auf dem Wasser verschiedene Störmanöver der Gegenseite unterbinden.

Fiktive Störmanöver: Motorboote der Polizei und der Armee in Aktion. Bild: PD/Luzerner Polizei

Auch ein Helikopter der Armee war im Einsatz:

Bild: PD/Luzerner Polizei

In die Rolle der zu schützenden Personen schlüpften unter anderem die Nidwaldner Regierungsrätin Karin Kayser, der Luzerner Regierungsrat Paul Winiker sowie der Luzerner Polizeikommandant Adi Achermann, die sich dadurch aus erster Hand von den Handlungsweisen der Armee ein Bild machen konnten, wie es in der Mitteilung weiter heisst.