Luzerns Feuerwehrkommandant freut sich: «Das neue Löschboot ist einzigartig» Ende 2021 soll ein Lösch- und Rettungsboot der neusten Generation im Luzerner Seebecken im Einsatz sein. Es ist schneller als das bisherige Löschboot, kann allerdings ebenfalls nicht unter der Seebrücke durchfahren. Hugo Bischof 04.05.2020, 16.49 Uhr

Der Luzerner Stadtrat hat der Firma Weldmec Marine Ab in Finnland die Zuschlagsverfügung für das neue Lösch- und Rettungsboot der Feuerwehr Stadt Luzern erteilt. Das teilte er am Montagvormittag mit. «Diese Anbieterin erfüllt sämtliche Eignungskriterien, und ihr Angebot ist das günstigste», hält die Stadtregierung in ihrem Bericht und Antrag an das Parlament fest.

Skizze des neuen Lösch- und Rettungsboots. PD

Die Kosten für die Beschaffung des neuen Lösch- und Rettungsboots belaufen sich inklusive Teuerungszuschlag auf 914'300 Franken. Der Kanton beteiligt sich daran mit 340'000 Franken, die Gebäudeversicherung Luzern mit 91'400. Die restlichen 482'900 Franken sind durch die Feuerwehr Stadt Luzern zu tragen. Am 4. Juni wird das Stadtparlament über das Geschäft befinden. Stimmt dieses zu, werden umgehend der Vertrag unterschrieben und die Bestellung ausgelöst. Vor Ende 2021 soll das neue Lösch- und Rettungsboot dann geliefert und einsatzbereit sein, so der Stadtrat.

Das bisherige Löschboot «Donner» der Stadtluzerner Feuerwehr bei einer Übung 2017. Bild: Ch.Rueger

Feuerwehr erstellte detailliertes Pflichtenheft

Der Feuerwehr Stadt Luzern stehen zurzeit das Ölwehrboot «Blitz» sowie das Lösch- und Rettungsboot «Donner» zur Verfügung. «Das Löschboot ‹Donner› muss zur Sicherstellung der Einsatzbereitschaft dringend ersetzt werden», sagt Theo Honermann, Kommandant der Feuerwehr Stadt Luzern. Das neue Boot werde von der Firma Weldmec Marine Ab in Finnland extra für die Bedürfnisse der Stadt Luzern gebaut: «Wir haben ein detailliertes Pflichtenheft erstellt, und dieses wird von der Herstellerfirma vollumfänglich erfüllt. Dabei profitieren wir von der sehr grossen Erfahrung von Weldmec, die bereits Hunderte von Feuerwehrbooten gebaut hat.»

Feuerwehrkommandant Theo Honermann auf der Kapellbrücke. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 3. Mai 2018)

Honermann ist überzeugt: «In seiner Konstruktion, Auslegung und Funktionalität wird das neue Boot einzigartig und sehr vielseitig einsetzbar sein.» Auf grösseren Seen, etwa dem Bodensee, gebe es zwar deutlich grössere und leistungsfähigere Löschboote. Doch auf dem Vierwaldstättersee werde das Boot der Weldmec Marine Ab neue Massstäbe setzen. Das neue Lösch- und Rettungsboot wird inklusive Plattform 12,5 Meter lang sein. Die Höhe über Wasser beträgt 3,3 Meter (inklusive Antennenaufbau 4 Meter), die Breite 4 Meter. Die Luzerner Feuerwehr wird mit dem neuen Boot künftig auch schneller am Einsatzort sein als bisher. Honermann:

«Das neue Boot wird vollbeladen eine Geschwindigkeit von bis zu 60 Stundenkilometern erreichen. Beim heutigen Löschboot ‹Donner› sind es maximal 45 Stundenkilometer.»

Eines wird aber auch mit dem neuen Löschboot nicht möglich sein, nämlich die Durchfahrt unter der Seebrücke. «Dafür ist die Seebrücke zu niedrig gebaut», sagt Honermann. Auch für das bisherige Löschboot «Donner» bildet die Seebrücke eine unüberwindbare Barriere. «Einzig mit dem wesentlich kleineren Ölwehrboot ‹Blitz› können wir unter der Seebrücke durchfahren», sagt Honermann, «aber auch nur dann, wenn der Aufbau des Boots heruntergeklappt wird.» Ein Herunterklappen des Aufbaus sei bei einem grösseren Löschboot undenkbar, sagt Honermann. Übrigens: Bei Hochwasser ist auch für das Ölwehrboot «Blitz» die Seebrücke definitiv Endstation.

Das Ölwehrboot «Blitz» der Stadtluzerner Feuerwehr. Bild: Feuerwehr Stadt Luzern

Beim Brand der Kapellbrücke 1993 stand das Ölwehrboot «Blitz» tatsächlich vor Ort im Einsatz. Doch obwohl dieses auch über eine kleine Motorspritze verfügt, wurde es nicht für die eigentlichen Löscharbeiten gebraucht, sondern, so Honermann, «zur Absicherung der Feuerwehrleute auf der Kapellbrücke, etwa falls einer in die Reuss gestürzt wäre, was zum Glück nicht passierte». Der Feuerwehrkommandant betont:

«Rein feuerwehrtechnisch brauchen wir bei einem Grossereignis wie dem Kapellbrückenbrand oder einem Gebäudebrand entlang der Reuss kein grosses Löschboot.»

Wichtig sei der schnelle Löschangriff im Gebäudeinnern oder bei der Kapellbrücke von den beiden Brückenköpfen her, um die Ausbreitung des Feuers schnell zu stoppen. Hilfreich wäre bei einem Brückenbrand weiterhin der Einsatz des bestehenden Ölwehrboots «Blitz», betont Honermann - «zur Einsatzüberwachung, Rettung von allenfalls ins Wasser fallenden Personen und für kleinere Nachlöscharbeiten vom Wasser aus». Für die Brandbekämpfung bei den Altstadt-Bauten entlang der Reuss sei die Feuerwehr Stadt Luzern ausreichend gewappnet: «Wir haben ein detailliertes Konzept, es gibt genügend Zufahrtswege, wir sind auf dem Landweg schnell vor Ort, und es hat hier auch genügend Hydranten.»

Das neue Feuerwehrboot werde auf dem Luzerner Seebecken im Einsatz sein und sei in erster Linie für die zum Kanton Luzern gehörenden Uferbereiche zuständig, sagt Honermann. Der Einsatzbereich könne aber auch weiter reichen, bis zum Bürgenstock-Uferbereich und darüber hinaus. Gemäss Honermann erarbeiten zurzeit die an den Vierwaldtstättersee angrenzenden Kantone mit Vertretern von Feuerwehr und Polizei eine gemeinsame Einsatzplanung.

Streit um Kostenteiler zwischen Stadt und Kanton

Dass das heutige Lösch- und Rettungsboot «Donner» den neusten Anforderungen nicht mehr genügt, war schon 2011 bekannt. Deshalb wurde bereits damals eine Arbeitsgruppe zur Klärung der Beschaffung eines neuen Löschboots eingesetzt. Allerdings wurden sich Stadt und Kanton lange nicht einig über den Kostenteiler. Zudem wurden die Kosten zunächst zu tief eingeschätzt. Anfänglich rechnete man mit einem Betrag zwischen 400'000 und 600'000 Franken. Später wurden die Beschaffungskosten inklusive der zu installierenden Feuerwehrtechnik von einer Arbeitsgruppe auf 767'000 Franken geschätzt. Der Kanton versprach, dass er sich zu 50 Prozent an den Beschaffungskosten beteiligen werde, maximal aber mit 340'000 Franken. Dazu kam der zusätzliche Beitrag der Gebäudeversicherung von 91'400 Franken.

Auf die Ausschreibung der Stadt im Mai 2019 gingen schliesslich sechs Angebote von vier Anbietern ein. Alle sechs lagen jedoch über der Kostenschätzung. Dazu schreibt der Stadtrat jetzt: «Es hat sich gezeigt, dass aufgrund der wenigen Referenzprojekte – die meisten Löschboote sind grösser als das für Luzern geplante – der Aufwand für den Einbau der Feuerwehrtechnik bei kleinerer Baugrösse unterschätzt wurde.» Der Kanton machte klar, dass er trotz höherer Beschaffungskosten seinen Anteil von 340'000 Franken nicht erhöhen werde.

Der Stadtrat hält in seinem Bericht fest:

«Das Lösch- und Rettungsboot ist nicht nur bei Bränden auf Schiffen und Booten zur Personenrettung und Brandbekämpfung unverzichtbar. Es wird auch für die Brandbekämpfung von Gebäuden im ufernahen Bereich eingesetzt.»

Mehrmals jährlich komme das Boot zusätzlich für Ölwehraufgaben zugunsten des Gewässerschutzes zum Einsatz. Zudem unterstützt die Feuerwehr mit ihrem Boot bei Bedarf die Wasserpolizei, zum Beispiel bei Seerettungen, wenn gleichzeitig mehrere Boote oder Schiffe in Seenot geraten, oder bei Bergungen von Booten und Fahrzeugen.