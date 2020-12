Archäologie «Unser Kanton ist kulturhistorisch ausserordentlich interessant» – Luzerns Mammutexperte geht in Pension Ob Neandertaler, Jäger und Sammler oder Kelten: Fast 20 Jahre hat Ebbe Nielsen die Luzerner Vergangenheit erforscht. Ende Dezember hört der stellvertretende Kantonsarchäologe nun auf. Zum Experten für Eiszeitelefanten wurde er durch Zufall. Reto Bieri 31.12.2020, 05.00 Uhr

«Woher kommen wir Menschen?» Diese Frage ist es, die Ebbe Nielsen antreibt. «Wir sind ja nicht vom Himmel gefallen», fügt er an und lächelt verschmitzt. Der 64-Jährige kennt die Antworten wie kaum ein anderer. Fast zwei Jahrzehnte hat der stellvertretende Kantonsarchäologe die Luzerner Vergangenheit erforscht. Ende Dezember tritt er in den Ruhestand.

Der stellvertretende Kantonsarchäologe Ebbe Nilsen, hier in seinem Büro am Libellenrain in Luzern, geht in Pension.



Bild: Nadia Schärli (Luzern, 9. Dezember 2020)

Einige Zügelkisten sind beim Besuch Mitte Dezember im Büro bereits gepackt. Die Kantonsarchäologie befindet sich am Libellenrain in Luzern, in der lichtdurchfluteten Shedhalle der ehemaligen Kleiderfabrik Schild. Unter dem Pult liegt schläfrig Hündin Mira. Nielsens Haare sind schlohweiss, der Geist wach. Dem Schalk ist er zugeneigt, ebenso dem Understatement. Eigenschaften, die mitgeholfen haben, beim Laienpublikum Sympathie für die Archäologie zu wecken. Es sei seine Stärke, komplexe wissenschaftliche Sachverhalte in eine verständliche Form zu übersetzen, sagt Kantonsarchäologe Jürg Manser über seinen scheidenden Mitarbeiter.

Die Doktorarbeit zieht den Uni-Assistenten in die Zentralschweiz

Den gebürtigen Dänen hat es der Liebe wegen in die Schweiz verschlagen. Nach der Matura und dem Militärdienst verbrachte Nielsen ein Jahr in einem Kibbuz in Israel, wo er eine Bernerin kennen lernte. Die ersten Jahre lebte das Paar in Dänemark, dann zog es seine Frau zurück in die Schweiz. Zu Beginn arbeitete Nielsen am Bielersee als Taucharchäologe, anschliessend als Assistent an der Uni Bern. Für seine Dissertation über die Alt- und Mittelsteinzeit verschlug es ihn in die Zentralschweiz. Später bewarb er sich in Luzern für die Stelle für die Ur- und Frühzeit. Mit Erfolg – der Rest ist Geschichte.

Ein keltischer Goldohrring aus Reiden. Gemäss Ebbe Nielsen ist er einmalig nördlich der Alpen und für ihn persönlich ein Highlight. Bild: PD

Der Kanton Luzern sei kulturhistorisch gesehen ausserordentlich interessant. «In der Urzeit verlief in unserer Gegend von Süden nach Norden eine Kulturgrenze, ähnlich dem heutigen Röstigraben. Dabei gibt es ja keine zwingende geografische Grenze wie ein Gebirge», sagt Nielsen. In Luzern bietet sich dem kleinen Team der Kantonsarchäologie ein breites Spektrum, das Zehntausende von Jahren umfasst: Ebbe Nielsen hat von den Neandertalern über die Steinzeit bis zur keltischen Zeit geforscht. Ja, das sei anspruchsvoll. «Aber auch höchst spannend.»

Die ersten Menschen, die im Gebiet des heutigen Kantons Luzern lebten, waren Jäger und Sammler. «Sie besassen noch keine Hochkultur, die archäologische Basis ist schmal», sagt Ebbe Nielsen. Deswegen ist auch scheinbar Unscheinbares wichtig. Zum Beispiel Geräte aus Silex, auch als Feuerstein bekannt. In diesem Bereich ist Nielsen europaweit ein gefragter Experte. Für seine Habilitationsarbeit hat er Hunderttausende Silices studiert und gezeichnet.

Silexgeräte aus Wauwil. Bild: PD

Ebenso wichtig sei die Zusammenarbeit mit anderen Disziplinen wie der Klimaforschung und der Geologie. «Will man die Menschen verstehen, muss man deren Umwelt verstehen», erklärt Nielsen. Dank seiner Lehrtätigkeit an der Uni Bern ist der Kanton Luzern im Archäologie-Umfeld bestens vernetzt.

Es ist dem Zufall geschuldet, dass Ebbe Nielsen mittlerweile auch als Mammut-Spezialist gilt. 2006 entdeckte ein aufmerksamer Baggerfahrer im Kieswerk der Firma Lötscher in Ballwil einen Mammutstosszahn. Das rund 85'000 Jahre alte Stück war eine Sensation und brachte Nielsen schweizweit in die Schlagzeilen. In den folgenden Jahren entdeckte man im benachbarten Eschenbacher Kieswerk vier weitere Stosszähne.

Am 9. September 2006 wurde in der Kiesgrube der Firma Lötscher in Ballwil ein etwa 180 Zentimeter langer Stosszahn eines Mammuts gefunden. Im Bild sind Ebbe Nielsen und Martin Lötscher, Besitzer der Kiesgrube.

Bild: Miriam Künzli (Ballwil, 9. Oktober 2006)

«Ich hatte wenig Ahnung von Mammuts», räumt Nielsen ein. Dass sich der Eiszeitelefant gut eignet, der Bevölkerung die Vergangenheit zu vermitteln, habe er aber sofort erkannt. Also erarbeitete er sich das nötige Wissen. Sein jüngstes, und zugleich letztes «Kind» ist eine geplante Mammut-Ausstellung in Ballwil. Die geplanten Informationstafeln hängen als Skizzen an seinen Bürowänden.

Aufsehenerregende Funde gelangen der Kantonsarchäologie vor rund zehn Jahren beim Hofstetterfeld in Sursee. Dazu gehört ein römischer Friedhof mit rund 30 Urnengräbern sowie das Grab einer keltischen Frau aus der Zeit um 300 v. Chr. Drei Jahre dauerten die von Nielsen geleiteten Ausgrabungen.

In Egolzwil konservierte der Boden 6000 Jahre alte Holzgegenstände

Der prägende Höhepunkt in Nielsens Karriere sei die Erforschung der Pfahlbauten gewesen. Das Wauwilermoos, das Zellmoos in Sursee sowie die Seematte in Hitzkirch zählen seit einigen Jahren sogar zum Unesco-Weltkulturerbe. «Zurecht», so Nielsen. Die Funde seien spektakulär. In Egolzwil hat der feuchte Boden des ehemaligen Sees mehr als 6000 Jahre alte Holzgegenstände konserviert. «Wir haben beispielsweise Beile, Erntemesser und Schüsseln gefunden. Sie stehen heutigem Kunsthandwerk in nichts nach und sind wirklich sehr schön verarbeitet – und das mit Steinwerkzeugen.»

Ebbe Nielsen nimmt ein Fundstück der Pfahlbauer aus dem Sempachersee von Taucher Thomas Reitmayer in Empfang.



Bild: Adrian Baer (Sempachersee, 4. November 2004)

Vor rund 15 Jahren wurden die Pfahlbauten in Sursee mittels Tauchgängen untersucht. Dabei fand man den bisher einzigen bronzezeitlichen Zinnbarren in Kontinentaleuropa. Das Metall wurde zusammen mit Kupfer für die Herstellung von Bronze benötigt. Der Barren stammt aus dem Erzgebirge in Deutschland und zeigt die weitverzweigten Handelskontakte auf, die bereits vor Tausenden von Jahren bestanden.

Für weitere Tauchgänge fehlte das Geld

Gerne hätte Ebbe Nielsen weitere Tauchgänge durchführen lassen. Doch der Archäologie wurde das Budget gekürzt, es fehlte das Geld. Das sei ernüchternd gewesen. «Dabei wäre es wichtig, den Zustand der Pfahlbauten abzuklären.» Oder anders gesagt: «Es braucht viel Aufwand, bis wir wissen, welcher Aufwand zum Schutz nötig ist.» Die Pfahlbausiedlungen seien schliesslich ein Weltkulturerbe.

2013 zum Titularprofessor an der Uni Bern gewählt Ebbe Nielsen, stammt aus Tamdrup in Dänemark, ist verheiratet und Vater von zwei erwachsenen Kindern. Nach dem Studium in Dänemark und der Schweiz dissertierte Nielsen 1990 über eine mesolithische Siedlung im Berner Seeland. 2008 hat er an der Universität Bern zur Alt- und Mittelsteinzeit in der Zentralschweiz habilitiert und ist seit 2013 Titularprofessor an der Uni Bern.

Ebenfalls auf Initiative von Ebbe Nielsen konnten die Archäologen in der Steigelfadbalm-Höhle auf der Rigi 30'000 Jahre alte Neandertaler-Begehungen nachweisen. «Das haben wir herausgefunden, als wir die Kisten der Ausgrabungen aus dem frühen 20. Jahrhundert nochmals genauer angeschaut haben.» Es sind bislang die einzigen Spuren, die Neandertaler in der Zentralschweiz hinterlassen haben. Nielsen:

«Diese Erkenntnis liess mein Herz höher schlagen.»

Neben rein wissenschaftlichen Publikationen hat Nielsen auch populär-wissenschaftliche Bücher verfasst, zum Beispiel über die Mammutfunde im Seetal. Daran habe er meist in der Freizeit gearbeitet, sagt er in einem Nebensatz. Man hakt nach: «Die Archäologie ist mein Lebensinhalt. Es nimmt mich einfach wahnsinnig wunder, was früher gelaufen ist.»

Paar zieht von Malters an den Bielersee

Es verwundert deshalb wenig, dass Nielsen trotz Pensionierung der Archäologie erhalten bleibt. Er hofft, in den nächsten drei Jahren Ausgrabungen aus der späten Eiszeit aus Wauwil aufarbeiten zu können, sofern die Finanzierung klappt. «Es sind Tausende von Artefakten, die vermessen, erforscht und erfasst werden müssen.» Doch zuerst widmet er sich dem Thema Hausumbau: Im Januar zügeln er und seine Frau, «eine Heimwehbernerin», von Malters an den Bielersee. Auf die ausgedehnten Spaziergänge freut sich auch Hündin Mira.