Interview Luzerns Tourismusdirektor verteidigt den Gruppentourismus: «Eine Steuerung ist viel eher möglich als bei Individualreisenden» In einer Umfrage äussert ich die Stadtluzerner Bevölkerung negativ zum Gruppentourismus. Marcel Perren, Direktor von Luzern Tourismus, nimmt dazu Stellung. Stefan Dähler 09.06.2020, 16.54 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der Luzerner Tourismusdirektor Marcel Perren auf der Kapellbrücke.

Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 13. Mai 2020)

In einer Umfrage der Hochschule Luzern im Auftrag der Stadt zeigt sich, dass Gruppentouristen kritisch gesehen werden. Haben Sie das erwartet?

Marcel Perren: Die Resultate entsprechen meiner Einschätzung. Gruppengäste fallen stark auf und bewegen sich sehr konzentriert. Dennoch machen sie nur etwa 23 Prozent der Übernachtungen in der Stadt Luzern aus, der Anteil Cars am Gesamtverkehr ist mit rund 2,6 Prozent sehr gering. Diese Art des Tourismus hat auch Vorteile: Da Gruppen unabhängig vom Wetter langfristig buchen, sind sie für eine konstante Auslastung der Hotels oder Bergbahnen sehr wichtig. Ausserdem ist eine Lenkung und Steuerung viel eher möglich als bei Individualtouristen.



Viele Befragte finden, die Zahl der Touristen soll nicht mehr ansteigen. Wie ist das umsetzbar?

Eine Obergrenze ist kaum umsetzbar, wir heissen alle Gäste herzlich willkommen. Eine Steuerung ist beim Cartourismus möglich, via Parking-Standorte oder Gebühren. Sonst ist der Tourismus schwierig steuerbar. Selbst wenn wir in Fernmärkten keine Promotionen mehr machen würden, kämen dennoch Gäste. Luzern ist eine schöne Stadt, das spricht sich in sozialen Medien herum. Zudem planen viele Firmen wie Uhrengeschäfte oder Bergbahnen ihre eigenen Marketingmassnahmen, auf die wir keinen Einfluss nehmen.



«Der Tourismus ist schwierig steuerbar. Selbst wenn wir in Fernmärkten keine Promotionen mehr machen würden, kämen dennoch Gäste.»

Die Konzentration auf gewisse Orte wird kritisiert. Wie beurteilen Sie eine Lenkung der Gästeströme?

Die Gäste besuchen bereits heute umliegende Berge und Orte der Erlebnisregion. Das fördert eine bessere Verteilung. Innerhalb der Stadt Luzern ist es schwieriger, da sich die Hotspots, anders als in grösseren Städten, auf engem Raum befinden. Ausserdem zeigt die Umfrage, dass auch in anderen Quartieren keine Zunahme an Touristen gewünscht ist.



Die Umfrage fand vor der Coronakrise statt. Sähen die Ergebnisse anders aus, wenn man die Bevölkerung heute befragen würde?

Es ist möglich, dass die Bevölkerung sich der positiven Seiten des Tourismus nun eher bewusst ist. Der erlebte wirtschaftliche Stillstand und dessen Folgen könnten die Resultate verändern. Aber das ist Spekulation.



Gäste aus der Schweiz und Europa geniessen die höchste Akzeptanz. Auch das Stadtparlament hat einen 440'000-Franken-Kredit als Coronahilfe für Luzern Tourismus mit der Auflage gesprochen, dass man sich stärker um diese Zielmärkte bemüht. Passen Sie nun ihr Marketing an?

Wir konzentrieren uns auf Grund der Coronakrise aktuell auf die Schweiz und Europa, dieser Marktanteil wird also automatisch steigen. Auch langfristig wird das unsere Strategie beeinflussen. Man muss aber auch sehen, dass wir nicht nur die Stadt, sondern die ganze Tourismusregion Vierwaldstättersee vertreten und uns laufend mit anderen Partnern absprechen. Wir hatten bis anhin schon viele Schweizer Gäste. Deren Anteil bei den Logiernächten lag zuletzt bei 23 Prozent, was für eine Stadt relativ hoch ist. Angesichts der zentralen Lage Luzerns ist dies nicht selbstverständlich, da viele Schweizer nach einem Ausflug wieder nach Hause fahren können.



Wann rechnen Sie wieder mit Gästen aus den Fernmärkten?

Voraussichtlich Anfang 2021, wobei sich der asiatische Markt schneller erholen dürfte als der amerikanische. Das Niveau von 2019 dürften wir erst 2023 wieder erreichen.