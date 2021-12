Blitz trifft Bauarbeiter: Er kämpft bis heute mit Beschwerden

Kriens Bauarbeiter von Blitz getroffen: Nun kämpft der Mann vor Bundesgericht um eine IV-Rente 2018 schlug ein Blitz auf einer Baustelle ein und verletzte einen Arbeiter. Bis heute leidet der Mann an den Folgen des Unfalls. Vor dem Bundesgericht kann er nun einen Erfolg verbuchen. Julian Spörri Jetzt kommentieren 09.12.2021, 12.00 Uhr

Auf einer Baustelle in Kriens schlug 2018 ein Blitz in einen Kran ein. Symbolbild: Gaetan Bally / KEYSTONE

Es war an einem frühen Morgen im Sommer 2018, als sich über der Region Luzern ein Gewitter entlud. Ein Blitz schlug dabei in einen Kran auf einer Baustelle in Kriens ein. Zur gleichen Zeit war ein Arbeiter damit beschäftigt, Material am Haken des Krans einzuhängen, sodass zumindest ein Teil des Stroms durch seinen Körper floss.