LZ Jass Anmeldung LZ-Jass an der Luga 2022 Jetzt werden die Karten an der Luga neu gemischt. Am 25. April 2022 um 13.30 Uhr findet der LZ-Jass statt. 05.04.2022, 15.13 Uhr

Datum: Montag, 25. April 2022

Ort: Messe Luzern im Foyer Hallen 1/2, Galerie, 1. Obergeschoss



Ablauf:

• Schieber (ohne «Wyys» / «Stöck»)

• nach den gängigen Regeln mit zugelostem Partner

• 4 Passen (ohne Streichresultat)



Spielinfos:

• Standblattausgabe ab 11.00 Uhr

• Jassbeginn 13.30 Uhr

• Einsatz CHF 15.– (zzgl. Luga-Eintritt)

• Teilnehmerzahl begrenzt (max. 200 Jasser:innen)



Hauptpreis:

Luxus-Wellnessaufenthalt im SobladHotel Sigriswil

Alle Teilnehmenden erhalten einen kleinen Preis.



Für den LZ-Jass 2022 ist eine Voranmeldung nötig.



Anmeldeschluss: Donnerstag, 21. April 2022, 12.00 Uhr

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Am LZ Jass an der LUGA teilnahmeberechtigt sind alle Personen, welche die Teilnahmegebühr von CHF 15.00 vor Turnierstart bezahlt haben. Die Gewinner:innen werden direkt vor Ort nach dem Turnier benachrichtigt. Über die Durchführung des Jassturniers wird keine Korrespondenz geführt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.



Sie erklären sich damit einverstanden, dass Ihre Daten für Marketingzwecke und zur Kundenpflege verwendet sowie mit anderen Daten angereichert werden dürfen. Ihre Daten können zu diesen Zwecken auch zwischen gewissen Gesellschaften der CH Media AG oder an Dienstleistungspartner weitergegeben und von diesen verwendet werden.



Datenschutzerklärung