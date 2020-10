Quiz LZ-Quiz #28: Kennen Sie diese Zentralschweizer Brücken? Die Kapell- oder die Teufelsbrücke kennt praktisch jeder. Doch in der Zentralschweiz gibt es auch noch einige andere Brücken. Testen Sie in unserem Quiz Ihr Wissen zur Zentralschweizer Brückenlandschaft. Sophie Küsterling 05.10.2020, 19.00 Uhr

Brücken werden seit mehreren tausend Jahren gebaut. Im Zürichsee beispielsweise fanden Forscher Pfähle, die wohl einmal eine Brücke getragen haben. Ihr Alter wird auf über 3500 Jahre geschätzt. Auch in der Zentralschweiz gibt es unzählige neue, alte, bekannte und weniger bekannte Brücken – wie gut kennen Sie sich in dieser Brückenlandschaft aus? Testen Sie in unserem Quiz Ihr Wissen.