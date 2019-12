Märchentheater Triengen: Nerviges Gemecker vertreibt Schneidersöhne Kindgerecht spielt das Märchentheater Triengen das bekannte Märchen «Tischlein deck dich». Hannes Bucher 09.12.2019, 05.00 Uhr

Szene aus dem Stück «Tischlein deck dich» in Triengen. Bild: Corinne Glanzmann (7. Dezember 2019)

Da gibt’s dieses Jahr keinen fauchenden Drachen, keinen bösen Zauberer und auch keine schauerliche Hexe auf der Bühne im Forum Triengen und trotzdem einen «Bösewicht» – einen fiesen Schwindler nämlich. Gemeint ist damit das «Meckerhörnli» (Werni Frey). So heisst die Ziege im Grimm Märchen «Tischlein deck dich». Das Märchentheater Triengen feierte damit am Wochenende erfolgreiche Premiere. Zwar ist das Meckern das gute Recht einer Geiss. Aber mit dem Lügen-Gemecker darüber, Fritz (Pascal Küng), Franz (Daniel Heggendorn) und Florian (Jan Lauber) habe sie nicht richtig auf die Weide geführt, ist Meckerhörnli schuld daran, dass Schneidermeister Nödeli (Nico Negri) die «faulen Buben» aus dem Haus in die weite Welt verjagt. Das brave Rägeli (Lin Arnold) geht sie dort suchen und bringt sie schliesslich wohlbehalten zurück – inklusive dem «Tischlein-deck-dich», dem Goldesel und dem «Knüppel aus dem Sack». Letzterer muss zwar noch handfest dem bösen Wirt (Marcel Müller) den Hintern versohlen, der die Brüder arglistig betrügen wollte. Er gelobte Besserung und das Meckerhörnli ebenso.