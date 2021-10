Landwirtschaft Maisernte im Kanton Luzern verzögert sich – und fällt schlecht aus Hagelfälle, Starkregen, verdichtete Böden: Viele Luzerner Bauern werden heuer weniger Mais ernten als im letzten Jahr. Jetzt werden die ersten Maisfelder gehäckselt. Lukas Nussbaumer 03.10.2021, 19.00 Uhr

Der Anbau von Mais hat im Kanton Luzern einen regelrechten Boom hinter sich: Seit 1975 hat sich die Fläche auf inzwischen rund 6000 Hektaren verdreifacht:

Das ist im landes- und zentralschweizweiten Vergleich eine aussergewöhnliche Entwicklung. Mais, wozu auch Körnermais gehört, ist damit die mit grossem Abstand auf Weizen beliebteste Ackerkultur der Luzerner Landwirte.

Aussergewöhnlich sind allerdings nicht nur die stetig mehr gewordenen Maisfelder. Auch die selbst für Laien gut sichtbaren Schäden sind ein Gegensatz zum sehr guten Maisjahr 2020. Wer derzeit durch den Kanton Luzern fährt, beobachtet hier prächtige, dunkelgrüne Kulturen und dort gelblich gefärbte, lückenhafte Bestände. Sehr schöne Parzellen gibt es im Luzerner Hinterland und zum Teil im Entlebuch, deutlich von Hagelzügen gezeichnete rund um Ruswil, Wolhusen, Hildisrieden oder im Rontal.

Lohnunternehmer Marco Müller bei der Maisernte mit seinem «Claas Jaguar 900». Bild: Nadia Schärli (Beromünster, 1. Oktober 2021)

Die Verfärbungen der Maispflanzen können gemäss Mario Kurmann vom Berufsbildungszentrum Natur und Ernährung in Hohenrain auf einen Nährstoffmangel hinweisen. Dieser könne mehrere Gründe haben. In diesem Sommer mitverantwortlich seien sicher die häufigen Regenfälle, weshalb die Böden oft für eine längere Zeit durchnässt gewesen seien. Als Folge sei einerseits die Nährstoffaufnahme gestört und andererseits die Möglichkeit, tiefer reichende Wurzeln zu bilden, erschwert worden. Auch Schädlinge wie der Maiszünsler können zu Verfärbungen einzelner Pflanzen führen, erklärt der ETH-Agrarwissenschafter.

Hagelschäden sind Auslöser für Krankheiten



Laut Mario Kurmann haben einige Bauern nach den Hagelzügen auf ihren Feldern noch einmal neu Mais ausgesät oder in den bestehenden Bestand nachgesät. «Damit kann der Ertragsausfall aber nicht kompensiert werden. Durch die von Hagelkörnern verursachten Schäden und Verletzungen können sich vermehrt Pilzkrankheiten wie der Maisbeulenbrand ausbreiten», sagt Kurmann. Gewisse Pilze können giftige Mykotoxine bilden, bei starkem Befall haben Landwirte die Möglichkeit, beim Verfüttern Mykotoxinhemmer einzusetzen.

Ein Bauer aus Hellbühl zeigt die Schäden nach dem Hagelzug vom Juni. Bild: Eveline Beerkircher (Luzern, 22. Juni 2021)

Nicht giftig ist der Maisbeulenbrand. Bei stark befallenen Beständen führt die Krankheit aber zu einem reduzierten Stärkegehalt, was Fehlgärungen im Silo fördert. Abhilfe schaffen Silierzusätze. Wie gross die Ernteausfälle sind, lässt sich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen.

Neben vielen schlecht aussehenden Feldern wird das Maisjahr 2021 von einer weiteren Auffälligkeit geprägt: dem späten Erntezeitpunkt. Dieser liegt je nach Region und Saattermin zwischen zwei bis drei Wochen später. Am besten ermitteln lässt sich der optimale Erntezeitpunkt mit einem Gang aufs Feld. Dabei kann die Kornreife mit den Fingernägeln getestet und so der ungefähre Gehalt an Trockensubstanz (TS) bestimmt werden. Optimal ist ein TS-Gehalt von 32 bis 35 Prozent.

Eine weitere Möglichkeit ist die Berechnung der Wärmesumme. Dabei werden den Temperatur-Tagesmittelwerten ab dem Saattermin je 6 Grad abgezogen und bis zum aktuellen Tag zusammengezählt. 6 Grad deshalb, weil dies der Mindesttemperatur für das Maiswachstum entspricht. Je nach Sorte beträgt die benötigte Wärmesumme zwischen 1430 und 1570 Grad.

Maishäcksler mit Bunker schont den Boden

Entscheidet sich ein Maisbauer für die Ernte, überlässt er diese oft einem der mehreren Dutzend Lohnunternehmer im Kanton. Einer von ihnen ist Marco Müller aus Rickenbach. Seine Familie ist seit 57 Jahren in diesem Geschäft tätig, seit 2012 gehört auch ein Maishäcksler zum Maschinenpark. Damit ernten Müller und seine in der Hauptsaison bis zu sieben Angestellten jeden Herbst etwa 130 Hektaren Mais, was der Grösse von rund 180 Fussballfeldern entspricht.

Das Spezielle am mehr als 600 PS starken «Claas Jaguar 900» ist ein sogenannter Bunker, der dem Häcksler angeschlossen ist. So kann ein Abfuhrfahrzeug eingespart werden, was die Ackerböden schont. Als zweiter Vorteil bleiben die Strassen frei von Dreck, weil die Erntezüge, die den Mais auf die Höfe karren, nicht auf die Felder fahren müssen.