Falschmeldung kursiert im Internet – Doch Mall of Switzerland bleibt geöffnet Die Geschäfte der Mall of Switzerland sind weiterhin geöffnet. Eine entsprechende Meldung, wonach das Shoppingcenter schliesst, sei falsch. 13.03.2020, 16.45 Uhr

(jus) Derzeit kursiert auf Social Media eine Fehlinformation aus unbekannter Quelle. Darin steht, dass die Geschäfte der Mall of Switzerland in Ebikon per Freitagabend nach Ladenschluss bis auf Weiteres schliessen würden. Dies ist falsch, wie das Shoppingcenter schreibt: «Der Betrieb der Mall of Switzerland läuft normal weiter und die Geschäfte sind weiterhin geöffnet.» Die Restaurants, Sportzentrum, das Kino und die Surfanlage würden sich an die Richtlinien des Bundesrates halten.