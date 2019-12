Mall of Switzerland generiert in einem Jahr nur halb so viele Autofahrten wie erlaubt Bloss 1,5 Millionen Fahrten statt wie zugelassen 3 Millionen: Kein Wunder hat die Mall in Ebikon ihre Parktarife gesenkt. Trotzdem stösst dieser Schritt weiterhin auf Kritik – sogar beim Kanton.

Roman Hodel 10.12.2019, 05.00 Uhr

Die Einfahrt zum Mall-Parkhaus. (Bild: hor, Ebikon 11. November 2019)

Mit ihrer Parktarif-Senkung im Oktober hat die Mall of Switzerland in ein Wespennest gestochen. Die Kunden freuen sich natürlich über die seither halb so teuren Parkplätze in Ebikon, doch Umweltverbände kritisieren den Schritt (wir berichteten). Inzwischen ist die Tarifsenkung nachträglich amtlich bewilligt worden. Denn das Controllingorgan Mall of Switzerland gab letzte Woche grünes Licht, indem es die Senkung mehrheitlich zustimmend zur Kenntnis nahm. Dem Gremium gehören Vertreter des Kantons, der betroffenen Gemeinden, der Wirtschaftsförderung, des Gemeindeverbands LuzernPlus, der Mall und des VCS Luzern an.