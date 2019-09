Die Mall of Switzerland will mehr Parkplätze als in der Baubewilligung von 2007 als Maximum festgeschrieben steht. Der VCS Luzern wehrt sich gegen diesen Ausbau.

Mall of Switzerland will mehr Parkplätze an Spitzentagen – dagegen wehrt sich der VCS

Geht es nach der Mall, soll der Kiesplatz (hinten rechts) als Parkfläche dienen. (Bild: Dominik Wunderli, Ebikon, 11. Juli 2018).



(zfo) An Spitzentagen wie Black Friday oder Weihnachten kommt das Parkhaus der Mall of Switzerland in Ebikon an den Anschlag. Deshalb möchte das Shopping Center über 80 zusätzliche Ausweichparkplätze schaffen, schreibt der VCS Luzern in einer Mitteilung vom Mittwoch. Aktuell liegt das Baugesuch dazu auf der Gemeindeverwaltung von Ebikon öffentlich auf.

«Eigentlich müsste die Mall den Kiesplatz vor dem Shopping Center wieder in eine Blumenwiese zurückbauen – die Parkiermöglichkeit war nur als Provisorium bei der Eröffnung bewilligt», so der VCS. Nun wolle die Mall daran festhalten und das Provisorium für 5 bis 10 Jahre verlängern: Ist das Parkhaus überlastet, soll künftig auf dem Kiesplatz offiziell parkiert werden dürfen.

Der VCS schreibt:

«Damit verstösst die Mall of Switzerland gegen die geltende Baubewilligung aus dem Jahre 2007. Darin wurde im Bebauungsplan eine Maximalzahl von 1828 Parkplätzen festgeschrieben. Schon heute sind 1801 Parkplätze in Betrieb, und das, obwohl die letzte Etappe mit dem Hotel gar noch nicht gebaut ist. Würden der Mall of Switzerland die beantragten zusätzlichen über 80 Parkplätze bewilligt, stiege die Zahl über das in der Baubewilligung festgeschriebene Maximum.»

Für den VCS Luzern sei das nicht tolerierbar. Der Umweltverband hat deshalb eine Einsprache gegen das Baugesuch eingereicht. «Auch die Mall of Switzerland muss sich an gültige Bewilligungen halten», sagt VCS-Geschäftsleiter Dominik Hertach.

Eine allfällige Erhöhung des 2007 bewilligten Maximums - wie von der Mall jetzt beantragt - werde der VCS in jedem Fall strikte bekämpfen, sagt Hertach.

«Die Erhöhung der Parkplätze ist keine taugliche Lösung der Verkehrsprobleme rund um die Mall of Switzerland, sie schafft nur mehr Probleme: noch mehr Verkehr und eine noch grössere Belastung für Anwohner und Gemeinde.»