Malters: Auf dem Littauer Berg soll eine Aushubdeponie entstehen

Malters Auf dem Littauer Berg soll eine neue Aushubdeponie entstehen Ende November wird die Malterser Stimmbevölkerung über die nötige Zonenplanänderung abstimmen. Die Deponie soll rund 28 Hektoren gross werden.

Die Lötscher Tiefbau AG mit Sitz in Luzern/Malters plant auf dem Brunauer Berg eine neue Deponie namens «Buggenringen». Vorgesehen ist die Ablagerung von nicht verwertbarem, unverschmutztem Aushubmaterial. Der Standort liegt auf Boden der Gemeinde Malters, südlich der Deponie «Spitzfluehof – Im Spitz».

Für die Errichtung der rund 28 Hektaren grossen Deponie Buggenringen ist eine Umzonung von der Landwirtschaftszone in eine temporäre Deponiezone notwendig. Über diese wird die Malterser Stimmbevölkerung am 28. November an der Urne abstimmen. Die Umzonung erfolgt in Absprache mit den Grundeigentümern, heisst es im Projektbeschrieb. Für diese entstehe sogar ein Mehrwert, da das bestehende Gelände teilweise ungünstig für eine landwirtschaftliche Nutzung sei. Auf der neuen Deponieoberfläche könnten zusätzliche, wertvolle Fruchtfolgeflächen entstehen. Ausserdem werde das Gebiet ökologisch aufgewertet.

Erschliessung soll neu von Süden her erfolgen

Das Projekt sei keine Erweiterung der bereits bestehenden Deponie, betont der von der Lötscher Tiefbau AG beauftragte Geologe Peter Spillmann der Firma Geotest AG. «Sie ist vielmehr ein Ersatz dieser Deponie, welche mehrheitlich bereits wieder rekultiviert ist und landwirtschaftlich genutzt wird.» Tatsächlich steht die Deponie «Im Spitz» kurz vor dem Abschluss, weshalb ein Ersatz nötig sei. Auch die Fläche der neuen Deponie Buggenringen würde zu keinem Zeitpunkt gänzlich brachliegen. «Rund ein Drittel der Fläche wäre jeweils in Bearbeitung, während die anderen zwei Drittel weiterhin landwirtschaftlich nutzbar wären», so Spillmann.

Zurzeit werden die Deponien auf dem Littauer Berg von Norden her aus Rothenburg/Hellbühl erschlossen. Während der ersten drei Betriebsjahre soll dies auch für die Deponie Buggenringen gelten. Danach ist geplant, die Erschliessung südlich aus Richtung Littau/Malters im Tal der Kleinen Emme abzuwickeln. Die dafür nötige Erschliessungsstrasse via Gewerbegebiet Spahau besteht bereits. Für die Erschliessung sind einige Eingriffe erforderlich: eine leicht abgeänderte Linienführung im unteren Teil, eine neue Brücke und eine Freilegung des untersten Abschnitts des Gansenbaches. Für dieses Unterfangen hat die Lötscher Tiefbau AG ein separates Baugesuch eingereicht.