Malters Auto überschlägt sich in steilem Gelände – Fahrer war angetrunken Ein Autofahrer ist von der Strasse geraten, das Auto hat sich im steilen Gelände überschlagen. Das Auto erlitt einen Totalschaden von rund 90'000 Franken. 11.03.2022, 11.19 Uhr

Das Auto hat einen Totalschaden erlitten. Bild: PD

In Malters ist am Donnerstagmittag ein Auto in der Rechtskurve über die Fahrbahn hinaus geraten, teilt die Luzerner Polizei mit. Im steil abfallenden Gelände überschlug sich das Fahrzeug und kam nach mehr als 35 Metern im Wiesengelände zum Stillstand. Der Autofahrer blieb unverletzt. Er hatte zirka 0,74 Promille. Das Auto erlitt einen Totalschaden in der Höhe von rund 90'000 Franken. (cn)