Malters: Die Stiftung Schul- und Wohnzentrum schliesst ihr Internat Das Internat der Stiftung Schul- und Wohnzentrum in Malters wird auf Ende des Schuljahres geschlossen. Die Stiftung will ihr pädagogisches Angebot verfeinern und die bestehenden Angebote weiter ausbauen. 30.06.2020, 15.31 Uhr

Das Internatsgebäude in Malters. Bild: PD

(zim) Der Bedarf nach Wocheninternaten für Lernende mit einer Verhaltensbehinderung ist in den letzten Jahren kontinuierlich gesunken, während jener nach Externatsangeboten anstieg. Das ist einer Medienmitteilung des Schul- und Wohnzentrum (SWZ), einer Sonderschule für normalbegabte und lernbehinderte Jungen und Mädchen in Malters, zu entnehmen.

Die Kommission für soziale Einrichtungen (Koseg) hat daher entschieden, das Internat für Lernende in der obligatorischen Schulzeit ab dem Schuljahr 2020/2021 am Standort Sursee zu konzentrieren. Aufgrund des Entscheids der Koseg wird das Internat der Stiftung Schul- und Wohnzentrum in Malters auf Ende dieses Schuljahres geschlossen.

Gleichzeitig will die SWZ die verschiedenen Externatsangebote ausbauen. So wurde laut Mitteilung das Angebot der Integrativen Sonderschulung auf den Sommer weiter ausgebaut, die spezialisierte «ASS-Lernwerkstatt» für Schülerinnen und Schüler mit Autismus soll an einem zusätzlichen Standort erweitert werden und ein Ausbau der Plätze am Standort Malters ist in Planung.