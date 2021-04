Naturereignis Strasse zwischen Malters und Hellbühl von Erdrutsch verschüttet Die Gemeindestrasse Malters-Hellbühl ist am Dienstagmorgen unterhalb der Liegenschaft Knüsligen durch einen Erdrutsch verschüttet worden. Der Strassenabschnitt bleibt voraussichtlich bis Mittwochabend für den Verkehr komplett gesperrt. 20.04.2021, 15.34 Uhr

(zim) Am Dienstagmorgen gegen 6 Uhr wurde die Feuerwehr Malters-Schachen wegen eines Erdrutschs an der Hellbühlstrasse zwischen Malters und Hellbühl unterhalb der Liegenschaft Knüsligen aufgeboten. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stellt die Feuerwehr eine geringe Menge an Erdmasse in der Strasse fest, wie einer Medienmitteilung der Gemeinde Malters zu entnehmen ist. Die Feuerwehr sperrte den Strassenabschnitt für den Verkehr.