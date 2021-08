Schulstart im Kanton Luzern: Eine Reportage aus Malters

Malters «Ich freue mich aufs Rechnen, Schreiben und Lesen»: So erleben Schüler den ersten Tag im erweiterten Schulhaus Eischachen Im Mai 2019 begannen die Umbauarbeiten des Schulhauses Eischachen in Malters. Am Montag betraten erstmals Schüler die neuen Räume. Kathrin Brunner 23.08.2021, 17.44 Uhr

Es ist Montagmorgen, 8.45 Uhr. Das Schulhausareal Eischachen in Malters füllt sich langsam. Nach sechs Wochen Sommerferien beginnt das neue Schuljahr. Schüler, die sich in den Ferien nicht gesehen haben, begrüssen sich, stehen in Grüppchen vor den Eingangsstufen und reden aufgeregt miteinander. Für manche Lernende beginnt das letzte Jahr, für andere ist es das erste.

Bild: Pius Amrein (Malters, 23. August 2021)

Nervös und mit grossen Schultheken stehen die Erstklässler auf dem Pausenplatz und sehen sich mit grossen Augen um. Für sie ist dieser Tag erst recht von grosser Bedeutung. Den Kindergarten haben sie hinter sich gelassen und begeben sich nun auf den Weg in die Primarschule. «Ich freue mich aufs Rechnen, Schreiben und Lesen», sagt Alessia stolz. Sie steht neben ihren Eltern und wartet aufgeregt darauf, dass es anfängt. Wenn sie gross ist, möchte sie Flugbegleiterin, Berufsreiterin oder Tänzerin werden. Sie sei sogar vor ihrer Mutter wach geworden und habe ihren rosafarbenen Rucksack gepackt. «Ich habe ein Geräusch gehört und bin sofort aufgestanden», sagt die aufgeweckte 6-Jährige strahlend.

Er freut sich mehr auf den Sport: Scott ist fünf und beginnt heute in der ersten Klasse. «Ich möchte Rugby-Spieler werden», sagt er. Bis jetzt sei er einmal beim Kinderrugby in Luzern gewesen. «Ich freue mich auf alles», fügt er hinzu. Aufs Turnen freut sich auch Ben. Er ist sieben und wurde von seinem Vater zur Schule begleitet. «Ich möchte Polizist werden» sagt er, während er mit einem Riemen an seinem Rucksack spielt. Aufs Rechnen, Schreiben und Lesen freue er sich auch, aber am meisten auf den Sport. Ob seine Eltern nervös waren? Ben schielt zu seinem Papa hoch. «Ich glaube schon.» Sein Vater lacht kurz auf.

Um 9.05 Uhr geht es schliesslich in die Klassenzimmer. Die Eltern begleiten ihre Kinder hinein und warten hinten im Raum, während die Kinder ihre Plätze einnahmen. «Karibuni Sana», begrüsst Elena Meyerhans auf Suaheli ihre erste Klasse. Ganz nach dem Jahresmotto «eine Reise nach Afrika». Die Kinder haben alle ein Flugticket und dürfen mit ausgestreckten Armen durchs Klassenzimmer nach Afrika fliegen:

Bild: Pius Amrein (Malters, 23. August 2021)

Die Energie der Kinder scheint beinahe zu knistern, während sie im Kreis vor der Wandtafel sitzen und von den Ferien erzählen.

Bild: Pius Amrein (Malters, 23. August 2021)

Die Eltern schauen gespannt zu oder schmunzeln, bevor sie sich verabschieden müssen.

Bild: Pius Amrein (Malters, 23. August 2021)

Nicht nur sind die Schüler neu, sondern auch das Schulhaus hat eine neue Westseite erhalten. Der Umbau des Schulhauses Eischachen in Malters begann im Herbst 2019. Grund war der Platzmangel. «Wir hatten nur einen Gruppenraum», sagt Bruno Fellmann, Schulleiter des Schulhaus Eischachen. Rund 220 Schüler und 35 Kindergärtner müssen untergebracht werden, hinzu kommt noch das Kollegium aus 30 Mitarbeitenden. Das Schulhaus sei einfach zu klein gewesen.

Grund für die grössere Schüleranzahl sei die wachsende Gemeinde Malters. «Früher trennte die Bahnstrecke den südlichen und nördlichen Schulbezirk, doch nun ist diese Grenze verschoben und es kommen mehr Kinder zu uns in die Schule», so Fellmann. Der Inhalt des Erweiterungsprojekts waren ein neues Kindergartengebäude mit drei Schulräumen, ein Anbau von vier Klassenzimmern, sechs Gruppenräume und zwei Büros sowie die Vergrösserung des Lehrerzimmers. Dabei wurde die Westfassade abgerissen und erweitert.

Das Schulhaus wurde 1995 gebaut und sei den damaligen Ansprüchen gerecht gewesen. Doch seit dem Zuwachs der Gemeinde ist der Platz beschränkt. Am 30. Juni 2019 stimmten die Malterser dem Sonderkredit von rund 7 Millionen Franken für die Erweiterung der Schulanlage zu. 2019 erfolgte der Spatenstich und im November 2020 durften die ersten Zimmer bezogen werden.

Die Bauarbeiten verliefen während des regulären Unterrichts. In den Klassen wurde unterrichtet, während daneben gebaut wurde. Den Prozess miterlebt haben auch Olivia, Livia und Lara. Sie stehen auf dem Schulhof und geniessen ihre erste Pause. «Es war manchmal schon störend», sagt Olivia. Die 11-Jährige besucht seit Montag die sechste Klasse und hat den ganzen Umbauprozess miterlebt. «Es gab Momente, in denen wir uns konzentrieren mussten und plötzlich haben sie auf der Baustelle angefangen zu Bohren.» Ihre Freundinnen nicken eifrig. «Manchmal hat sogar der Boden vibriert», pflichtet ihr Lara bei. «Aber es war schon cool mit anzusehen, wie das ganze entstand», sagt sie und deutet auf den neuen Schultrakt.



Lara, Livia und Olivia geniessen die Pause. Bild: Pius Amrein (Malters, 23. August 2021)

Der Schulstart verlief in den Luzerner Gemeinden grösstenteils problemlos, wie eine Umfrage unserer Zeitung bei verschiedenen Schulen zeigt. So sagt etwa Daniel Bachmann, Rektor der Gemeindeschule Horw, dass einzelne Schülerinnen und Schüler fehlten. «Coronaquarantäne ist eine Ursache, bei einigen Kindern muss die Ursache noch geklärt werden.» Grundsätzlich sei es aber nicht aussergewöhnlich, wenn nicht alle Kinder anwesend seien. «Manchmal entscheiden sich die Eltern kurzfristig um, dass ihr Kind noch nicht in den freiwilligen Kindergarten soll.» Auch nicht gemeldete Wegzüge in andere Gemeinden seien mögliche Ursachen. Die Anzahl der fehlenden Schüler sei heuer nicht höher als in anderen Jahren – jedem einzelnen Fall werde aber nachgegangen.