Eine Ausstellung in Malters widmet sich dem Huhn und dem Ei

Ausstellung in Malters In der Boulehalle Zentralschweiz eiert es gewaltig Passender könnte die Adresse des Ausstellungsortes für die Künstlerin nicht sein: Eistrasse. Käthy Urfer stellt dort ihre Bilder von Ei und Huhn unter dem Titel «MalerEi» aus. Sandra Monika Ziegler 08.04.2022, 15.00 Uhr

Mit Öl auf Leinwand in Holz gerahmt, hat Käthy Urfer das Ei in Szene gesetzt. In der Boulehalle Zentralschweiz in Malters stellt die Künstlerin ihre «MalerEi» ab Samstag, 9. April, aus. Eigentlich wollte Urfer, die auch in Malters wohnt, die Werke bereits zu Ostern 2020 präsentieren. Pandemiebedingt wurde das Vorhaben verschoben, doch nun, zwei Jahre später, steht der Ausstellung nichts mehr im Weg.

Käthy Urfer mit zwei ihrer Werke, die in der Boulehalle Zentralschweiz in Malters zu sehen sind. Bild: Peter Fry

Die Idee, die Boulehalle Zentralschweiz (BHZ) als Ausstellungsort zu nutzen, kam an einem Jassabend mit BHZ-Präsidentin Dominique Wildisen, wie Käthy Urfer erzählt. Und so werden ab dem 9. April für einmal nicht die kreisrunden Kugeln, sondern die ovalen Eier im Mittelpunkt stehen. Weil das Ausstellungsdatum immer wieder verschoben wurde, hatte die Künstlerin Zeit, mehr Bilder zu malen. Zu den Eimotiven kamen noch Hühner dazu. So gesehen war für Käthy Urfer das Ei vor dem Huhn – zumindest malerisch.

Auf der Federdecke bleibt das Ei in Position. Bild: Peter Fry

Eine Kindheitserinnerung zu Ostern war der folgende, besonders wertvolle Tipp: «Den Eierschalen nachgehen, um die Nestli zu finden», der habe bestens funktioniert. Die Künstlerin fasziniert am Ei ihre Form, eine vollendete Form, nicht rundum rund, aber perfekt, wie sie sagt. Das Gleiche gelte für die Farbe des Eis, so Käthy Urfer: «Es ist weiss und doch nicht weiss. Manchmal braun, bisweilen gar ins Grünliche gehend. Insgesamt zum Malen eine ganz besondere Herausforderung.»

«Madame Couleur» stellt sich dem Weiss

Wer Käthy Urfer kennt, weiss, dass Farben ihr die Welt bedeuten – «Madame Couleur», quasi. Ihre Kleidung, ihr Wohnen, ihre Bilder – stets bestimmen Farben ihren Auftritt. Das «Weiss» als Farbe hingegen ist die ultimative Herausforderung. Diese Gedanken standen am Anfang dieser spannenden Ausstellung. Sie dauert bis zum 16. April in der Boulehalle Zentralschweiz in Malters, zu sehen sind 16 Werke.