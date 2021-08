Drei Kinder geben Einblick in ihre Gefühlswelt am allerersten Schultag

Es ist ein neues Universum, dass sich auftut, wenn Kinder zum ersten Mal in ihrem Leben in die Schule dürfen. Zum Schulstart waren wir in Malters – sehen Sie im Video oben, was drei Kinder zu ihrem besonderen Tag sagen.