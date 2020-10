Malters rechnet 2021 mit Plus und 2022 mit Steuererhöhung Die Gemeinde Malters steht vor grossen Investitionen. Im Budget 2021 sieht sie Nettoinvestitionen von 6 Millionen Franken vor, bis 2024 sind total 28 Millionen Franken vorgesehen. Der Gemeinderat stellt deswegen bereits jetzt eine Steuerfusserhöhung für 2022 zur Diskussion. 29.10.2020, 10.34 Uhr

Malters LU plant in den nächsten Jahren grosse Investitionen.

Bild: Boris Bürgisser (Malters, 3. April 2020)

(sda) Der am Donnerstag publizierte Voranschlag für 2021 schliesst mit einem Ertragsüberschuss von knapp 3 Millionen Franken. Grund für das Plus ist ein Buchgewinn in dieser Höhe, der durch die Neubewertung einer Liegenschaft entsteht.