Malters Stille Wahl in Controllingkommission 19.04.2022, 21.05 Uhr

Josef Sommer (FDP) wurde in stiller Wahl als Mitglied in die Controllingkommission für den Rest der andauernden Amtsperiode bis 2024 gewählt. Das teilt die Gemeinde mit. Sommer tritt sein Amt am 1. Juli an. Somit entfällt die angeordnete Ersatzwahl vom 15. Mai.