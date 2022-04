Malters: Neuheit bei Tagesfamilienvermittlung

Malters Tagesfamilienvermittlung: Abteilung Gesellschaft übernimmt Lead 19.04.2022, 21.04 Uhr

Die Abteilung Gesellschaft der Gemeinde Malters wird die Tagesfamilienvermittlung übernehmen. Wie es in den Gemeindenachrichten heisst, hat der Gemeinderat eine entsprechende Verordnung über die Tagesfamilienvermittlung genehmigt. Die Tagesfamilienvermittlung in Malters wurde bis vor einigen Jahren durch die Spitex Malters angeboten, dann durch den Verein Kinderbetreuung Malters per Leistungsvereinbarung, der per Juli 2021 aufgelöst wurde.