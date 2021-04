Reportage Vorbei mit dem alten Büromief: In der Malterser Lodge punkten Originalität und Farbkonzept Bilder: Eveline Beerkircher (Malters, 14. April 2021) Von aussen macht am alten Gemeindehaus nur der Schriftzug aufmerksam auf die neue Nutzung. Doch innen können künftig Gäste in elf individuell eingerichteten Zimmern ihr neues Zuhause oder Kurzurlaub geniessen. Ideal im Preis und nah von Bus, Bahn und Dorfzentrum. Sandra Monika Ziegler 14.04.2021, 17.05 Uhr Merken Drucken Teilen

Exklusiv für Abonnenten

«Jetzt stimmt auch der Schriftzug», freut sich Peter Fry. Wir stehen in Malters an der Bahnhofstrasse 16 und blicken an das ehemalige Gemeindehaus. Nun steht nämlich an der Aussenfassade anstelle Gemeindehaus «Lodge6102». Und was ist das? Ein Hotel, ein Studentenheim oder eine Pension? «Von allem ein bisschen, sagen wir ein Gästehaus für Kurz- und Langzeitmietende», erklärt Fry.