Krebsliga Zentralschweiz: Eine Managerin mit Nähe zu Menschen verabschiedet sich Yasmina Petermann, Geschäftsführerin der Krebsliga Zentralschweiz, geht nach 31 Jahren in Pension. Begonnen hatte ihre Tätigkeit in einem Luzerner Hotelzimmer. Stephan Santschi 22.06.2020, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Es endet, wie es begann: emotional. Yasmina Petermann hatte letzte Woche ihren letzten Arbeitstag als Geschäftsführerin der Krebsliga Zentralschweiz (KLZ). «Als ich die Akten aufräumte, kamen viele Erinnerungen auf. Diese Arbeit war ein grosser Teil meines Lebens, deshalb gehe ich mit Wehmut.» 31 Jahre wirkte sie für den Verein, der Krebsbetroffene unterstützt. Ihren Anfang 1989 hat sie noch klar vor Augen. «Mein Büro hatte ich mangels Alternativen in einem Luzerner Hotelzimmer. Ich sollte alle 6800 Mitglieder mit der mechanischen Schreibmaschine anschreiben. Mir kamen die Tränen.»

Yasmina Petermann verabschiedet sich in den Ruhestand. Bild: Pius Amrein (Luzern, 12. Juni 2020)

Dem Gefühl der Überforderung gab sie sich aber nicht hin. Vielmehr avancierte sie zur ersten Beraterin der 1956 gegründeten KLZ. «Vor meinem Engagement lag der Fokus vor allem auf der Information und der finanziellen Unterstützung.» Als ausgebildete Krankenschwester, die für die Spitex gearbeitet hatte, war sich Petermann daran gewöhnt, bei Bedarf zu den Menschen nach Hause zu gehen. «So eignete ich mir detaillierte Kenntnisse der Zentralschweizer Geografie an.»

«Mehr Menschen kommen mit Krebs in Kontakt»

Die Ansprüche an ihren Alltag haben sich wegen der demografischen Entwicklung, den Fortschritten der Medizin und dem gesellschaftlichen Wandel stark verändert. «Weil die Menschen älter werden, kommen sie mehr mit Krebs in Kontakt. Jeder Dritte der Über-Achtzig-Jährigen erkrankt heute daran.» Dank besserer Behandlungsmethoden würden viele jahrelang mit chronischen Erkrankungen leben, oft beschäftige man sich erst spät mit dem Tod. «Vieles muss dann in sehr kurzer Zeit besprochen werden.» In den letzten Jahren kamen zudem die Herausforderungen mit Doppelverdienern hinzu:

«Erkrankt ein Elternteil an Krebs, stellt sich die Frage nach der Kinder- und Haushaltsbetreuung.»

Im letzten Jahr hat die KLZ fast 1300 Personen beraten. Am häufigsten sind Brustkrebs bei den Frauen und Prostatakrebs bei den Männern. Trotz ihrer Tätigkeit als Geschäftsführerin wollte sie nie eine reine Managerin sein. «Bis zum letzten Tag beriet ich die Menschen. Die Nähe zu ihnen war meine Stärke», erklärt Petermann. Obwohl die KLZ nicht mit der Dynamik des Schweizer Dachverbands mithalten konnte, realisierte Petermann zahlreiche Projekte. In Luzern, Stans, Schwyz, Lachen und Zug gibt es Beratungsstellen. Die 64-Jährige half bei der Gründung des Krebstelefons und dem Verein Palliativ Luzern. Es entstanden Selbsthilfe- und Austauschgruppen, Familiencoaching, das Projekt Onko-Spitexdienst, das Pflegebett für zu Hause und ein psycho-onkologischer Dienst, den nun das Kantonsspital führt.

Ein besonderes Anliegen waren ihr stets die Frauen mit Brustkrebs. Yasmina Petermann erzählt:

«Früher operierte man radikaler, oft ging die ganze Brust verloren. Der Arzt empfahl den Frauen, sich als Ersatz ein Taschentuch in den BH zu stopfen. Viele kamen unter Tränen zu mir.»

Petermann investierte viel Zeit in die Unterstützung von Selbsthilfeorganisationen wie zuletzt «ElleHelp» (Anlaufstelle für gynäkologische Krebsarten) oder «Leben wie zuvor» (Verein für Frauen nach Brustkrebs).

Berührende Fälle bleiben in Erinnerung

Finanziert wird die KLZ grösstenteils durch Spenden und Legate. Falls nötig leistet der Verein monetären Support, 2019 sprach er über 400'000 Franken an Not- und Überbrückungshilfen. «Auch in der Schweiz gibt es Menschen, die sehr einsam und arm leben», weiss die gebürtige Stadtluzernerin. Nahe ging ihr auch der Fall eines jungen Mannes, der an Hodenkrebs erkrankte und dem daraufhin als Schiffsführer gekündigt wurde. «Wir finanzierten ihm einen Anwalt, sodass er wenigstens den Lohn bis Ende Saison erhielt.»

Nun ist die Zeit gekommen, um kürzerzutreten. Die Nachfolge übernimmt Carmen Stenico; sie war zuletzt Geschäftsführerin von Parkinson Schweiz. Yasmina Petermann, die mit ihrem Partner heute in Wauwil lebt, freut sich nun vor allem aufs Wandern und Radfahren. Emotionale Momente wegen der Arbeit in der KLZ sind aber auch künftig nicht auszuschliessen. «Manchmal rufen mich Leute an und erzählen, wie es ihnen geht. Andere gehen mir aus dem Weg, weil ich sie an schwierige Zeiten erinnere», sagt sie und ergänzt: «Das darf man nicht persönlich nehmen.»