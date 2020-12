Mangelnder Schutz «Als ob es kein Virus gäbe»: Überfüllte Bahnen auf der Rigi sorgen für Ärger Ein Reisender beklagt sich über volle Bahnen, schlecht organisierte Fahrten und arrogantes Personal auf der Rigi. Die Rigi Bahnen bedauern den Vorfall, weisen jedoch auch auf die schwierige Situation während Coronazeiten hin. Sandro Renggli 02.12.2020, 16.10 Uhr

Viele Menschen wollten am Samstag auf die Rigi, um dem Nebel zu entfliehen. Die Zahnradbahn von Arth Goldau nach Staffel war voll. Leserbild

«Abstand halten war unmöglich, die Bahn war rammelvoll. Als ob es kein Virus gäbe.» So beschreibt ein Leser die Situation in der Zahnradbahn von Arth Goldau nach Rigi Staffel. Mehrere Reisende hätten aufgrund des vollen Wagens reklamiert, darunter auch unser Leser. Der Bahnbegleiter habe unfreundlich reagiert: «Sie müssen halt in Randstunden fahren oder die Fenster öffnen», habe die unwirsche Antwort auf die Reklamationen gelautet.

Unser Leser zeigt sich empört: «Das ist einfach miserabel organisiert, und dazu noch arrogant!» Auch auf der Vitznau-Seite der «Königin der Berge» habe sich ähnliches abgespielt, berichtet er.

Viele Rigi-Besucher am Wochenende

Bei der Rigi Bahnen AG hatte man keine Kenntnis von dem Vorfall. «Grundsätzlich hatten wir am Wochenende genug Personal und Züge im Einsatz», erklärt Frédéric Füssenich, CEO der Rigi-Bahnen. «Samstag und Sonntag waren aber natürlich ‹klassische Rigitage›, im Tal neblig und in der Höhe schön.» Die Nachfrage sei dementsprechend gross gewesen. «Die Frequenzen waren hoch», so Füssenich. So würden die Bahnen schon mal etwas voller.

Die Situation, die unser Leser beschreibt, bedauert Füssenich. «Einem Gast zu sagen, er soll zu einer anderen Zeit kommen, geht natürlich nicht in Ordnung», stellt der Geschäftsführer klar.

«Solche Situationen müssen wir vermeiden.»

Füssenich weist aber auch darauf hin, dass die momentane Lage für alle Seiten schwierig sein kann: «Unsere Mitarbeiter sind gefordert. Auch sie müssen nun schon seit Monaten mit dieser aussergewöhnlichen Situation leben. Das zerrt an den Nerven.»



Nerven liegen auf beiden Seiten blank

Und dies nicht nur seitens der Rigi-Angestellten. «Auch unsere Gäste sind aufgrund der aussergewöhnlichen Lage zum Teil sehr angespannt. Unsere Mitarbeiter müssen öfters mal eine dicke Haut beweisen», erzählt Füssenich. Die Toleranzgrenze sei gerade in Zeiten der zweiten Coronawelle gesunken.



Relativieren will Füssenich den Vorfall aber nicht. «Wir müssen das besser machen», räumt er ein. Die Bahnen seien grundsätzlich sicher, die Schutzkonzepte würden greifen.

«Eine Bahnpolizei haben wir natürlich nicht, und wir werfen auch niemanden aus einer vollen Bahn.»

Gerade in Hinblick auf die Festtage und die Wintersaison werde man sich aber Gedanken machen, wie das Betriebskonzept verbessert werden kann. Dabei soll vor allem die Besucherlenkung optimiert werden, sodass überfüllte Bahnen vermieden werden können. «Grundsätzlich soll jeder Gast einen Sitzplatz haben und sich sicher bei uns fühlen.»