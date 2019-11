Eine ältere Frau wurde in ihrer Wohnung in Luzern von einem Mann angegriffen und leicht verletzt. Dank Polizeihund Rusty wurde der Mann später gefasst.

Mann greift 85-Jährige in ihrer Wohnung in Luzern an – Polizeihund Rusty fasst Angreifer

Mann greift 85-Jährige in ihrer Wohnung in Luzern an – Polizeihund Rusty fasst Angreifer Eine ältere Frau wurde in ihrer Wohnung in Luzern von einem Mann angegriffen und leicht verletzt. Dank Polizeihund Rusty wurde der Mann später gefasst.

(sda/zfo)

In der Stadt Luzern ist am Freitag vor einer Woche eine 87-jährige Frau in ihrer Wohnung angegriffen worden. Ein Polizeihund konnte den mutmasslichen Täter kurz darauf stellen.

Polizeihund Rusty. (Bild: Luzerner Polizei)

Wie die Luzerner Polizei am Montag mitteilte, klingelte um 10 Uhr ein Mann an der Wohnungstür der Betagten. Dieser griff die Frau tätlich an, nachdem sie die Türe geöffnet hatte.

Die Betagte betätigte ein Notrufgerät, das sie auf sich trug. Nachdem der akustische Alarm ertönt war, suchte der Mann ohne Beute das Weite. Polizeihund Rusty konnte den Tatverdächtigen, einen 45-jährigen Rumänen, später im selben Quartier stellen. Der Mann befindet sich in Untersuchungshaft.