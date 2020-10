Mann in der Stadt Luzern mit schweren Verletzungen aufgefunden – Polizei sucht Zeugen In der Nacht auf Sonntag ist ein 63-jähriger Mann in der Stadt Luzern mit schweren Kopfverletzungen aufgefunden worden. Wie die Verletzungen entstanden sind, ist unklar. 20.10.2020, 15.08 Uhr

(rem) Am Sonntagmorgen kurz nach 3.30 Uhr ist eine Polizei-Patrouille am Löwenplatz in Luzern von zwei Passanten auf einen am Boden liegenden Mann aufmerksam gemacht worden. Der 63-Jährige war nicht ansprechbar und wies Kopfverletzungen auf. Er wurde vom Rettungsdienst ins Spital gebracht. Sein Zustand ist kritisch. Die Polizei kann eine medizinische Ursache und einen Sturz des Mannes derzeit nicht ausschliessen.