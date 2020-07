Mann mit erheblichen Verletzungen mitten in der Stadt Luzern gefunden – Unfallhergang ist noch unklar In der Nacht auf Freitagmorgen ist ein verletzter 28-jähriger Mann neben einem E-Scooter auf der Pilatusstrasse gefunden worden. Da die Hintergründe dieses Vorfalls noch unklar sind, sucht die Luzerner Polizei Zeugen. 21.07.2020, 13.32 Uhr

(jb)

Am frühen Freitagmorgen wurde in der Stadt Luzern ein Mann mit erheblichen Verletzungen auf der Strasse aufgefunden. Das schreibt die Luzerner Staatsanwaltschaft in einer Mitteilung. Im Fokus der Abklärungen steht ein möglicher Selbstunfall mit einem E-Scooter. Die Luzerner Polizei sucht Zeugen.

Der 28-jährige Schweizer wurde am Freitag, um ca. 1.15 Uhr, auf der Pilatusstrasse aufgefunden. Der verletzte Mann lag bei der Bushaltestelle Pilatusplatz. Er wurde gemäss der Mitteilung erst von Passanten und dann vom Rettungsdienst 144 betreut. Im Spital habe man erhebliche Verletzungen festgestellt.

Direkt neben dem Verletzten wurde ein E-Scooter aufgefunden. Deshalb gehen die Strafuntersuchungsbehörden aktuell von einem Selbstunfall aus. Zeugen, welche den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, Hinweise direkt bei der Luzerner Polizei, Telefon 041 248 81 17, zu melden.