Mann von unbekanntem Täter im Bahnhof Luzern brutal niedergeschlagen Ein unbekannter Mann hat im Bahnhof Luzern einen Mann mit einem Faustschlag niedergestreckt. Das Opfer wurde dabei erheblich verletzt. Der mutmassliche Täter bestieg als Fahrgast ein dunkles Taxi und fuhr mit diesem davon.

Wer kennt diesen mutmasslichen Täter? (Bilder: Luzerner Polizei)

(zim) Am Samstag, 21. September gegen 5.15 Uhr, kam es im Bahnhof Luzern zu einer Körperverletzung, wie die Luzerner Polizei am Montag mitteilte. Dabei schlug der Täter einen Mann mit einem Faustschlag nieder. Das Opfer ging zu Boden und erlitt durch den Schlag erhebliche Verletzungen im Gesicht. Der mutmassliche Täter verliess den Bahnhof zu Fuss. Er bestieg vor dem Bahnhof als Fahrgast ein dunkles Taxi und fuhr damit in unbekannte Richtung davon.

Die Polizei beschreibt das Signalement des mutmasslichen Täters wie folgt: Unbekannter Mann, 20 bis 30 Jahre alt, ca. 175 Zentimeter gross und von schlanker Statur. Er hat braune, kurze Haare. Zum Tatzeitpunkt trug er ein dunkles T-Shirt, helle Jeans, eine dunkle Steppjacke und dunkle Turnschuhe mit hellem Rand im Sohlenbereich.

Zeugenaufruf der Polizei

Die Luzerner Polizei sucht Personen, welche den Vorfall beobachtet haben oder Angaben zum gesuchten, mutmasslichen Täter machen können. Diese Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 041 248 81 17 bei der Polizeidienststelle zu melden.