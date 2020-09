Manor Solomarkt in Luzern wird Ende Jahr geschlossen Manor wird seinen Solomarkt an der Tribschenstrasse am 31.Dezember 2020 schliessen. Für die Mitarbeitenden werden Weiterbeschäftigungsmöglichkeiten gesucht. Hugo Bischof 03.09.2020, 12.02 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der Manor Solomarkt an der Tribschenstrasse in Luzern.

Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 14. Mai 2020)

Der Manor Food Solomarkt im Luzerner Tribschenquartier wird Ende 2020 definitiv geschlossen. Das bestätigte Fabian Hildbrand, Kommunikationschef der Manor AG, auf Anfrage. Der Hauptgrund für die Schliessung ist die geplante Überbauung des Grundstücks.

Eigentümerin der Liegenschaft an der Tribschenstrasse 56 ist die Credit-Suisse Anlagestiftung. Diese hat entschieden, ihre dortigen Immobilien grundlegend umzubauen und danach neu zu nutzen. Die neue Überbauung sieht eine Mischnutzung mit Platz für Kleingewerbe sowie Wohnungen vor.

Betroffen von der Neuüberbauung der Credit Suisse Anlagestiftung ist der Manor Solomarkt, der im heutigen Gebäude an der Tribschenstrasse 56 eingemietet ist (rot). Dieses muss der Neuüberbauung weichen und wird abgerissen. Bereits im Bau ist eine andere Grossüberbauung (blau); diese wird von der Swiss Prime Anlagestiftung realisiert.

Gemäss Hildbrand gab es Gespräche zwischen Credit Suisse und Manor über eine mögliche Weiterführung des Solomarkts. Ohne Erfolg. Der heutigen Manor Solomarkt verfügt über rund 1300 Quadratmeter Verkaufsfläche. «Im geplanten Neubau wären es nur noch rund die Hälfte», sagt Hildbrand, «viel zu wenig, um das beliebte Manor Frischekonzept mit den bedienten Käse-, Fleisch-und Fischtheke anzubieten.» Zudem würden für die Kunden nur noch 20 statt der heute cirka 70 Kunden-Parkplätze zur Verfügung stehen.

«Unter diesen Umständen wäre eine sinnvolle und rentable Weiterführung des Solo-Supermarkts nicht mehr möglich gewesen.»

Manor habe sich deshalb entschieden, das Lebensmittelangebot in der Region auf den Standort im Einkaufszentrum in Emmen zu konzentrieren.

40 Mitarbeitende von Schliessung betroffen

Von der Schliessung sind 40 Mitarbeitende betroffen, zwei Drittel davon in Teilzeit. «Einem Teil der Mitarbeitenden werden wir im Einkaufszentrum Emmen oder andernorts eine Weiterbeschäftigungsmöglichkeit anbieten», betont Hildbrand. «Mitarbeitende, die wir intern nicht platzieren können, werden mittels freiwilligem Sozialplan wirtschaftlich unterstützt und erhalten professionelle Unterstützung bei der Stellensuche.»

Den Manor-Solomarkt an der Tribschenstrasse in Luzern gibt es seit 21 Jahren. Es ist die letzte verbliebene Food-Stand-Alone-Filiale von Manor in der Schweiz. «Strategisch gesehen, konzentrieren wir uns zukünftig auf unsere integrierten Warenhäuser», sagt Hildbrand, «um die Verbundeffekte von Manor Food, Manora und klassischem Warenhaus auszuspielen.»

Folgt auf Manor ein anderes Lebensmittelgeschäft?

Ob es anstelle des Manor-Solomarkts an gleicher Stelle künftig ein anderes Lebensmittelgeschäft geben wird, steht noch nicht fest. Das Projekt «Tribschenstrasse» sei zurzeit noch in der Planungsphase, sagt Ute Vikas Epprecht, Sprecherin der Credit Suisse Asset Management (Schweiz). Es sind zirka 147 Mietwohnungen in der Grösse zwischen 1,5 bis 4,5 Zimmern geplant sowie Mietflächen für Retail- und Gewerbedienstleistungen. «Für letztere stehen wir mit verschiedenen Interessenten in Verhandlungen», sagt Ute Vikas Eprecht. «Entscheide sind bis heute jedoch noch nicht gefallen.» Die Ausführungsphase werde nach heutigem Kenntnisstand und erwarteter Baubewilligung in der zweiten Hälfte 2021 beginnen. Die Neuüberbauung soll bis Ende 2024 fertiggestellt sein.

In unmittelbarer Nähe entsteht eine neue Migros-Filiale

Gleich nebenan, an der Ecke Tribschenstrasse/Weinberglistrasse, ist ein weiteres Grossprojekt bereits in Bau. Die Swiss Prime Anlagestiftung realisiert hier drei Gebäude mit 161 Wohnungen sowie 350 Quadratmeter Büro- und 1340 Quadratmeter Ladenfläche. Sie sollen 2021 fertig erstellt sein. Fest eingeplant ist darin ist eine Migros-Filiale mit rund 550 Quadratmetern Verkaufsfläche. Das ist rund doppelt so viel wie in der heutigen Migros-Filiale an der Tribschenstrasse. Ob letztere weiterbestehen wird, ist noch offen.