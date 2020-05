Manor Solomarkt in Luzern steht wegen Grossüberbauung vor ungewisser Zukunft An der Tribschenstrasse in Luzern entsteht eine neue Grossüberbauung mit 150 Wohnungen. Ob die heutige Manor-Filiale darin weiterhin Platz haben wird, ist noch offen. Hugo Bischof 16.05.2020, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

An der Tribschenstrasse 54 und 56 in Luzern ist eine Neuüberbauung mit hauptsächlich Wohnungen sowie einem Anteil von Gewerberäumen (Retail, Kleingewerbe) im Erdgeschoss geplant. Das bestätigt die Credit Suisse Anlagestiftung Real Estate Switzerland Commercial als Eigentümerin der Liegenschaft auf Anfrage.

Betroffen von der Neuüberbauung ist der Manor Solomarkt, der im heutigen Gebäude an der Tribschenstrasse 56 eingemietet ist. Dieses muss der Neuüberbauung weichen und wird abgerissen. Wann genau, ist noch offen. Gemäss Andreas Kern, dem Sprecher der Credit Suisse, soll der Neubau bis Ende 2024 fertiggestellt sein. Hier eine Übersicht der Situation:

Es liegt noch kein bewilligtes Bauprojekt vor

Ein bewilligtes Bauprojekt liegt zurzeit noch nicht vor. Ob es auch im künftigen Neubau einen Manor Solomarkt geben wird, dazu wollen sich derzeit weder die Credit Suisse Anlagestiftung noch Manor äussern. Fabian Hildbrand, Kommunikationschef der Manor AG, sagt dazu auf Anfrage:

«Wir haben ein bestehendes Mietverhältnis mit der Eigentümerin und werden den Standort bis auf weiteres weiterbetreiben.»

Mit dem Geschäftsgang am heutigen Standort ist Manor zufrieden. Auf die aktuell schwierige Situation angesprochen, sagt Hildbrand: «Die Performance im Supermarkt hat von der Coronakrise profitiert.» Da die Bevölkerung wegen der zeitweisen Schliessung der Restaurants mehr zu Hause gegessen hat, seien mehr Lebensmittel eingekauft worden. Ein Plus für den Manor Solomarkt in Luzern sei zudem das Gratisparking.

Gemäss Andreas Kern, dem Sprecher der Credit Suisse, werden in der geplanten Neuüberbauung «rund 150 attraktive Wohnungen» entstehen, mehrheitlich 1,5- bis 3,5-Zimmerwohnungen. Zusätzliche 4,5-Zimmerwohnungen sollen für einen ausgewogenen Wohnungsmix sorgen. «Mit dem Fokus auf kleinere Wohnungen sind diese insbesondere auf die Bedürfnisse von Singles, Doppelverdiener ohne Kinder und Senioren ausgerichtet», sagt Kern. «Sie bieten aber auch Raum für Familien, die gerne in einer urbanen Umgebung wohnen.»

Der Neubau wird die Nachhaltigkeitsstandards greenproperty und Minergie erfüllen. Die Investitionen dürften gemäss Kern «im höheren zweistelligen Millionenbereich liegen». Das rosa Gebäude an der Tribschenstrasse 54, das der Neuüberbauung ebenfalls weichen muss, besteht heute vorwiegend aus Gewerbe-und Büroräumen (teilweise verdeckt hinten rechts):

Bild: Manuela Jans-Koch (14. Mai 2020)

Weitere Grossüberbauung in unmittelbarer Nähe

Die geplante Neuüberbauung der Credit Suisse Anlagestiftung schliesst sich nahtlos an eine weitere Grossüberbauung in unmittelbarer Nähe an der Ecke Tribschenstrasse/Weinberglistrasse an. Hier realisiert die Swiss Prime Anlagestiftung derzeit für rund 70 Millionen Franken drei neue Gebäude (wir berichteten). Die Bauarbeiten sind seit bald einem Jahr im Gang und sollen 2021 abgeschlossen werden. Es entstehen 161 Wohnungen «im gehobenen Segment», ebenfalls 1,5-bis 4,5-Zimmerwohnungen vorwiegend für Singles und Paare. Weiter gibt es in den Neubauten rund 350 Quadratmeter Büro- und 1340 Quadratmeter Ladenfläche. Zwei bestehende Bürohäuser auf dem Areal werden in Etappen «energetisch saniert und stark aufgewertet». Zwischen den beiden Anlagestiftungen gebe es einen regelmässigen Austausch in architektonischen und baulichen Fragestellungen, sagt Andreas Kern: «Insbesondere die Umgebungsplanung und die Materialisierung werden aufeinander abgestimmt.»

Neue Migros-Filiale mit 550 Quadratmetern Verkaufsfläche

Bereits bekannt ist, dass in der Überbauung der Swiss Prime Anlagestiftung die Migros das Ladenlokal, das über 75 Prozent der Fläche ausmacht, mieten wird. Die Eröffnung der Filiale ist im Herbst 2021 vorgesehen. Gemäss Migros-Sprecherin Antonia Reinhard wird sie mit 550 Quadratmetern Verkaufsfläche doppelt so gross sein wie die bestehende Filiale in unmittelbarer Nähe an der Tribschenstrasse 66. Ob letztere beibehalten werde, sei noch nicht entschieden, sagt Reinhard.