Swiss City Marathon: Patricia Morceli triumphiert in Luzern

Marathon Frauen Patricia Morceli rettet Triumph ins Ziel Mit der Chamerin Patricia Morceli setzte sich im Frauenrennen über die 42,195 Kilometer eine international profilierte Athletin durch. Eine Goldmedaille verdiente sich auch Franziska Huwyler, die vierfache Luzern-Siegerin. Jörg Greb Jetzt kommentieren 01.11.2021, 13.09 Uhr

Patricia Morceli (m.) gewinnt den Marathon der Frauen vor Monique Hofer (l.) und Marieke Stasch als Drittplazierte. Bild: Pius Amrein (Luzern, 31. Oktober 2021)

Spannung kennzeichnete die MarathonEntscheidung bei den Frauen – gerade auch darum, weil sie ohne Direktkontakt zustande kam. Als erste Marathonläuferin erreichte Marieke Stasch nach 3:00:07 Stunden das Ziel. Das Ergebnis hatte aus doppeltem Grund Bedeutung: «Ich wurde nur überholt und bin dennoch gut gelaufen.» Und: «Ich werde nicht an der Klassementsspitze verbleiben.» Argument 2 führte sie auf ihre frühe Startzeit zurück. Höherrangige Widersacherinnen hatten die Strecke aufgrund der Einzelstarts später in Angriff genommen. Sie konnten sie noch übertrumpfen. Und zu Argument 1: Überholt wurde sie einerseits von nach ihr gestarteten schnelleren Marathonläufern, vor allem aber im späteren Rennverlauf durch die HalbmarathonLäuferinnen und -Läufer. Zu einem Grosserfolg aber kam Stasch dennoch: Sie wurde Schweizer Meisterin der Master-Kategorie W40.

Letztes Streckenviertel einfach ohne Energie

Schneller als Stasch liefen nur zwei: Patricia Morceli und Monique Hofer. Mit 2:59:30 Minuten blieb die 47-jährige Chamerin Morceli bei den idealen Witterungsbedingungen unter drei Stunden – nach wie vor eine bedeutende Marke. Doch es wurde ein hart erkämpfter Triumph für die mehrfache Schweizer Meisterin und einstige WMund EM-Teilnehmerin. «Die letzten 12 Kilometer waren eine Tortur», sagte sie, nachdem sie sich im Ziel minutenlang hatte erholen müssen. Der erste Marathon nach dem EMMarathon von 2014 entwickelte sich für die Frau, deren Namen auf die einstige Heirat mit dem algerischen Weltrekordläufer Noureddine Morceli zurückgeht, zum mentalen und physischen Test.

«Die Energie war verflogen, die Beine wurden schwer und die Distanz bis ins Ziel schien mir noch elend lang.»

Doch aus der Position der Leaderin zapfte Patricia Morceli zusätzliche Energiequellen an. Gleiches tat sie aufgrund ihres soliden Vorsprungs. Von den zwischenzeitlich über vier Minuten «rettete» sie 37 Sekunden ins Ziel. «Die kurze Vorbereitung rächte sich», sagte sie. Was aber half war die Erfahrung, auch wenn diese bereits ziemlich weit zurückliegt. Morceli vertrat die Schweiz zwischen 2009 und 2014 auf internationaler Ebene an Welt- und Europameisterschaften. Nun erreichte sie Ziel mit 37 Sekunden Vorsprung auf die schliesslich zweitplatzierte Bernerin Monique Hofer.

Dreifachsiegerin kam ohne Krise durch das Rennen

Ebenfalls eng wurde es im Kampf um Rang 3. 34 Sekunden betrug die Differenz zwischen der ersteingelaufenen Marieka Stasch und die Luzern-Seriensieger Franziska Huwyler-Inauen. Und Huwyler zeigte, dass sich die Freude nicht allein über den Rang definiert. «So beglückend, so wunderbar», sagte die Frau aus Udligenswil im Ziel mit Rang 4. Nach einer schwierigen Schwangerschaft, der Frühgeburt ihrer Tochter und einer kurzfristigen Entscheidung für den Marathon, sah sie «das Experiment als geglückt» an. Sie lief die gesamte Strecke strahlend, nahm’s «einfach so, wie’s kam» und fühlte sich richtig gut. Und sie tankte nicht nur durch die einzigartige «Swiss City Lucerne-Marathon-Ambiance» Energie, sondern durch die verschiedenen Kontakte mit der Familie und der Tochter unterwegs. «Das sorgte bei mir jedes Mal für einen Energieschub und es schoss mir durch den Kopf, dass es noch härtere Prüfungen gibt als einen solchen Marathon.» Darauf führte sie zurück, dass ohne Krise über die Distanz gekommen sei sich von den positiven Gefühlen getragen fühlte.

Den Schweizer Meistertitel in ihrer Altersklasse feierten mit Doris Koller (Buttikon/W55) und Beatrice Odermatt (Eich/W60) zwei weitere Innerschweizerinnen.