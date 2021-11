Swiss City Lucerne Marathon: T-Roy Brown gewinnt bei den Männern

Marathon Männer Die Streckenvertrautheit des Amerikaners: T-Roy Brown gewinnt in Luzern Für klar Verhältnisse an der Spitze des Männermarathons sorgte der gebürtige Ostküsten-Amerikaner T-Roy Brown – und er wusste den Heimvorteil zu nutzen. Jörg Greb Jetzt kommentieren 01.11.2021, 13.21 Uhr

T-Roy Brown gewinnt vor Luca Vogelsang (links) und Philipp Arnold (rechts). Bild: Pius Amrein (Luzern, 31. Oktober 2021)

Ein lange geplantes Projekt war der Swiss City Marathon in Luzern für TRoy Brown nicht. Erst in der Woche vor dem anspruchsvollen Rennen über die 42,195 Kilometer meldete er sich an – oder besser gesagt nach. Den Anlass dazu lieferte ihm die Erfahrung am Rotterdam Marathon acht Tage zuvor. In 2:27:50 Stunden lief er in Holland die Distanz. Frustriert fühlte er sich danach. Seine persönliche Bestmarke von 2:22 Stunden angreifen, hatte er sich vorgenommen gehabt. Die Idee, sich für Luzern nachzumelden, entwickelte er daraus. «Es geht ums Zurückgewinnen der Freude», stellte er die Priorität des Vorhabens klar.

Gute Zwischenzeiten trotz ständigem Überholen

Und das Unterfangen glückte dem Spezialisten beim Schweizer Onlineanbieter Running Coach und Englischlehrer in Bern auf Sekundarstufe überzeugend. Bei sämtlichen 14 Zwischenzeiten lag er in Führung. Ständig vergrösserte sich der Vorsprung. Und wie gut Brown sein Metier beherrscht, zeigt sich in seinen Kilometerabschnittszeiten. Nach den ersten Kilometer 1,4 km bis zum Schwanenplatz mit einem Schnitt von 3:09 Minuten legte er sämtliche weiteren Abschnitte im Stile des Routiniers und Durchschnittzeiten zwischen 3:27 und 3:32 Minuten zurück. «Und das, obwohl das Laufen nicht einfach und anstrengend war wegen des ständigen Überholens.» Anzufügen gilt es ebenso: Brown reüssierte trotz des gewellten (und nicht sehr schnellen) Parcours. Zu nutzen wusste der 29-Jährige die Erinnerung. Bereits 2018 lief er in Luzern, damals den Halbmarathon und wurde vierter. «Ein Hügel ist immer so eine Sache», erkannte er schon damals. Jetzt konnte er diesen exzellent in seinen Rennplan einbauen. Und ein Widersacher sorgte für eine besondere Motivation: Luca Vogelsang. 8:02 Minuten vor ihm war der ebenfalls routinierte Freiburger vor ihm gestartet. «Ihn einholen», nahm sich Brown vor. Diese Motivation hielt bis am Schluss an: Vogelsang wehrte sich mit Händen und Füssen und konnte sich so 3:25 Minuten lang als virtueller Sieger fühlen, bis er von Brown verdrängt wurde.

Die angesteuerte Zuversicht tankte Brown auch so. Am 5. Dezember will er in Valencia einen weiteren Versuch über die fordernde Distanz unternehmen. Nochmals versuchen, seine Marathon-Bestmarke von 2:22 Stunden herunterzudrücken, will er dann. Und das Ganze hat eine Langfristperspektive. «Mein Fernziel», so sagt er, «ist es mich den Zeiten von Patrik Wägeli und Adrian Lehmann anzunähern.» Unter 2:15 Stunden sind die beiden Schweizer Topläufer schon gelaufen. Brown steht also noch ein weiter Weg bevor. Und Luzern stellte eine Teilstrecke dafür dar.

Drittes Marathon-Podest für Arnold

Nur sechs Sekunden länger unterwegs als Vogelsang war schliesslich der Zuger Philipp Arnold. Dadurch eroberte er Rang 3. Der 34-Jährige von der Laufgruppe Cham verband damit divergierende Gefühle. «Ich hatte am Schluss zu beissen und büsste meinen zweiten Zwischenrang ein», sagte er. Mit seinen 2:34:50 Stunden verfehlte er gleichzeitig seine Bestmarke aus dem Jahr 2019 um 1:57 Minuten. Aufgrund der speziellen Umstände während den vergangenen Monaten stellte ihn das Resultat allerdings mehr als zufrieden. Im Trainingslager Ende Juli zog er sich eine Muskelverletzung im Knie zu. Das Training hat seither gelitten und basierte auf vielen Alternativeinheiten. Erst Anfang Oktober erhielt Arnold von seinem Arzt das Okay zum Start. «Ich bin froh, wie es aufgegangen ist», schloss er und kann somit positiv in die Zukunft schauen.