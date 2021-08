Sportbahnen Marbachegg eröffnen neuen Jumptrail für Mountainbiker

Marbachegg Sportbahnen eröffnen neuen Jumptrail für Mountainbiker Ab dem 14. August steht Mountainbikern ein neuer Trail zur Verfügung. Die Sportbahnen Marbachegg eröffnen dann die rund ein Kilometer lange Strecke. 09.08.2021, 12.27 Uhr

Ein Velofahrer auf dem neuen Parcours. Bild: PD

Der Jumptrail sei «sehr anspruchsvoll» und würde grosse technische Ansprüche an die Nutzerinnen und Nutzer stellen, wie die Sportbahnen in einer Mitteilung schreiben. Er sei daher in erster Linie für erfahrene Mountainbiker geeignet.