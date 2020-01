Marco Stocker wechselt von der Sicherheitspolizei Süd zum Kommando der Luzerner Polizei Marco Stocker wird bei der Luzerner Polizei per 1. Mai 2020 eine neue Funktion übernehmen. Der bisherige Leiter der Sicherheitspolizei Süd wird neuer persönlicher Mitarbeiter von Polizeikommandant Adi Achermann. Stockers Nachfolge ist noch offen 17.01.2020, 12.51 Uhr

Marco Stocker. Bild: Luzerner Polizei

(zim) Per 1. Mai 2020 wechselt Marco Stocker Kommando der Luzerner Polizei und wird neuer zugeteilter Offizier des Kommandanten. In dieser Funktion wird Marco Stocker den Kommandanten Adi Achermann insbesondere auch im strategischen Management und bei der Vorbereitung der polizeilichen Bewältigung von besonderen und ausserordentlichen Lagen unterstützen, wie die Luzerner Polizei am Freitag mitteilte. Ausserdem werde er ein wichtiges Bindeglied der Luzerner Polizei zu interkantonalen Sicherheits-Organisationen sein.