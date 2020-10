Marie Amrein-Troller hält Einzug in die Porträtgalerie der Zentralbibliothek Luzern - als erst fünfte Frau neben 256 Männern Marie Amrein-Troller (1849-1931) machte sich einen Namen als Mitgründerin des Gletschergartens Luzern. Die Korporation Luzern ehrt sie jetzt mit der Aufnahme in ihre über 200-jährige Porträtgalerie. Dort sind Frauen noch immer klar in der Minderheit. Hugo Bischof 20.10.2020, 19.44 Uhr

Die im Stil des frühen 20. Jahrhunderts gekleidete Regula Egli-Schifferli mit dem Porträt ihrer Urgrossmutter Marie Amrein-Troller und Korporationspräsident Max P. Lang im Katalogsaal der Zentral- und Hochschulbibliothek in Luzern. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 16. Oktober 2020)

Sie ist ein Stück Luzerner Kulturgut: Die Porträtgalerie im Katalogsaal der Zentral- und Hochschulbibliothek (ZHB) an der Sempacherstrasse in Luzern. 261 meist ernst dreinschauende Gesichter blicken einem von den Wänden entgegen. Jetzt ist die Galerie um ein neues Porträt erweitert worden, jenes von Marie Amrein-Troller (1849–1931), Mitgründerin des Gletschergartens. Sie ist erst die fünfte Frau, die in die Galerie aufgenommen wird, neben 256 Männern.