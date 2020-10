Markus Hartmann ist der Krienser Gallivater 2021 Die Krienser Galli-Zunft hat am Samstag am 98. Zunftbot den Gallivater 2021 präsentiert. Mit Markus Hartman hat dieses Amt 2021 jemand inne, der mit dem Zunftleben bestens vertraut ist. 17.10.2020, 20.53 Uhr

Das Krienser Gallipaar: Susann und Markus Hartmann. Bild: PD

(chi) Der 98. Zunftbot der Krienser Galli-Zunft fand am Samstagnachmittag in der Krauerhalle statt. Die Zünftler nahmen mit Gesichtsmasken an der Veranstaltung teil, wie die Krienser Galli-Zunft in einer Mitteilung schreibt.