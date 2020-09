Porträt Markus Schumacher (SVP) ist der neue Einwohnerratspräsident in Emmen und sagt: «Ich liebe Menschen, deswegen mache ich Politik» Er selbst bezeichnet sich als «gemässigten SVPler», andere finden, er würde sogar besser in die SP passen. Als Einwohnerratspräsident will Markus Schumacher Solidarität und Gemeinschaft in Emmen wieder stärker ins Bewusstsein rufen. Beatrice Vogel 16.09.2020, 05.00 Uhr

Markus Schumacher (SVP), Einwohnerratspräsident von Emmen, auf seinem Balkon.

Pius Amrein

(Emmenbrücke, 10. September 2020)

Wer ihn schon einmal im Einwohnerrat Emmen erlebt hat, weiss: Markus Schumacher ist ein eloquenter Redner, der sich auch gern einmal plakativ und angriffig äussert, aber nie persönlich wird. Höchstens dann, wenn seine Fraktion in die braune Ecke gestellt wird. «So etwas geht gar nicht», sagt Schumacher, der sich selbst als «gemässigten SVPler» bezeichnet. Schliesslich wolle jeder der 40 Einwohnerräte das Beste für Emmen, «einfach jeder auf seine Art, das müssen wir immer vor Augen halten».

Obwohl die SVP seit zwei Jahren ohne Gemeinderat in Emmen politisiert, betreibt die Fraktion bis anhin keine besonders aggressive Opposition. Das dürfte auch Schumacher geschuldet sein, der in dieser Zeit Fraktionschef war. Er geniesst breite Akzeptanz im Einwohnerrat und schmiedet Allianzen über die Parteigrenzen hinaus. So hat die SVP vergangenes Jahr beispielsweise gemeinsam mit SP und Grünen einen Vorstoss eingereicht. «Mir geht es immer um die Sache», sagt Schumacher dazu.

SVP verliert zwei Kommissionssitze An seiner konstituierenden Sitzung vom Dienstag hat der Einwohnerrat Emmen die Mitglieder der Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission (R+GPK) sowie der Bau- und Verkehrskommission (BVK) gewählt. Dabei verlor die SVP im Vergleich zur letzten Legislatur je einen Kommissionssitz zugunsten von CVP respektive SP. Da die SVP nun weniger Gewicht in Kommissionen und Einwohnerrat hat – die Fraktion ist mit nunmehr neun Mitgliedern gleich gross wie jene von FDP und CVP –, wird sie künftig vermutlich einen härteren Oppositionskurs fahren. Zur Vize-Präsidentin des Einwohnerrats wurde Maria-Rosa Saturnino (SP) mit 36 Stimmen gewählt. (bev)

Es ist wohl die Sachbezogenheit gemeinsam mit seiner offenen und geselligen Art, die dem 59-Jährigen nach nur vier Jahren im Emmer Parlament am Dienstag die Wahl zum Einwohnerratspräsidenten verschafft hat – mit 35 Stimmen. Schumacher wäre wahrscheinlich auch ein guter Kandidat für den Gemeinderat gewesen. Doch er liess seiner Fraktionskollegin Ibolyka Lütolf den Vortritt, «wegen ihrer ausgewiesenen Fachkompetenz im Bau- und Verkehrswesen».

Er rückt in den Kantonsrat nach

Für Lütolf hat es bekanntlich nicht geklappt, hingegen für Schumacher – auf anderer Ebene: Er rückt für Marcel Omlin in den Luzerner Kantonsrat nach. «Wegen meiner Kinder habe ich mich lange mit Ämtern zurückgehalten, jetzt will ich die Chance nutzen», sagt der Vater von drei mittlerweile erwachsenen Söhnen. Deshalb wird Schumacher nach seinem Präsidialjahr wohl nicht mehr Fraktionschef in Emmen werden. Neu übernimmt Pascal Müri diese Aufgabe.

Schumachers Politkarriere in Emmen verlief verhältnismässig steil: 2016 wurde er in den Einwohnerrat gewählt, ab 2018 war er Fraktionschef und 2019 Vize-Einwohnerratspräsident. Das erstaunt, ist er doch erst 2015 nach seiner Scheidung nach Emmen gezogen. Zuvor war er in Ebikon, wo er aufgewachsen ist, politisch aktiv: 15 Jahre als Präsident der SVP, Mitglied in diversen Gemeindekommissionen – und zeitweise im Parteivorstand der Kantonalpartei. «Ich liebe Menschen», sagt Schumacher, «deswegen mache ich Politik.» Er habe auch eine soziale Ader, erzählt er weiter:

«So mancher hat schon gesagt, ich würde besser in die SP passen. Dabei vertrete ich in den Grundzügen klar das Gedankengut der SVP.»

Das da wäre: «Absoluter EU-Gegner, für eigenverantwortliches Handeln, gegen zentralistische Führungsstrukturen und für Föderalismus.» Markus Schumacher steht aber auch für das Gewerbe – eine Eigenheit, welche die SVP Emmen von anderen SVP-Ortsparteien unterscheidet. Der gelernte Coiffeur machte Karriere bei Wella Schweiz, zuerst als Verkaufsleiter, später als Geschäftsführer. Vor zehn Jahren gründete er seine eigene Firma Hair Haus und handelte mit Haarkosmetikartikeln – bis zum Corona-Lockdown. Die Firma ging dabei Konkurs. Jetzt ist Schumacher wieder angestellt, als Verkaufsleiter bei der Advanced Swiss Products AG, die ebenfalls Haarpflegeprodukte vertreibt.

Ihn stört die Ellbogengesellschaft

Zurück zur sozialen Ader, die auch Schumachers Präsidialjahr prägen wird. «Ich will in diesem Jahr den Einwohnerräten, aber auch den Emmer Einwohnern ins Bewusstsein rufen, dass wir alle für Emmen zuständig sind.» Ihn störe die heutige «Ellbogengesellschaft», die fehlende Zivilcourage, wenn auf dem Sonnenplatz, an dem er wohnt, niemand einschreitet, wenn es Streit gibt. Dass alle ihren Abfall liegen lassen und zum öffentlichen Raum keine Sorge tragen. «Die Gemeinde ist eine Gemeinschaft, wir brauchen mehr Solidarität», sagt er. Ausserdem freue er sich im Präsidialjahr auf spannende Kontakte mit der Bevölkerung – «und darauf, die Einwohnerräte zu beobachten, weil ich mich nicht so stark auf die Sachgeschäfte konzentrieren muss», sagt er schmunzelnd.