Maskenpflicht in den Läden: Wenn sie im Kanton Luzern kommt, dann differenziert Wenn im Kanton Luzern die Fallzahlen weiter steigen, wird der Regierungsrat eine Maskenpflicht in den Läden beschliessen. Und dabei auf die Eigenheiten der Läden eingehen. Der SVP geht dieses Bekenntnis zu wenig weit. Alexander von Däniken 14.09.2020, 11.41 Uhr

Selten war eine Stellungnahme zu einem Postulat so knapp. So schreibt der Luzerner Regierungsrat zum Vorstoss von Daniel Keller (SVP, Udligenswil): «Der Regierungsrat hat bereits gemeinsam mit dem kantonalen Führungsstab und der Dienststelle Gesundheit und Sport entschieden, dass eine Maskenpflicht differenziert angeordnet würde, falls sie aus epidemiologischen Gründen eingeführt werden müsste. Die Ladenfläche und Schutzvorrichtungen wie Plexiglasscheiben fänden dabei Berücksichtigung.»

Was in den Luzerner Schulen (hier die Kanti Alpenquai gilt), soll dereinst auch in den Läden gelten: eine differenzierte Maskenpflicht. Nadia Schärli (17. August 2020)

Mit dem Postulat hat Keller Unruhe in die bürgerlichen Reihen gebracht. Es war abgemacht, dass er nur dann daran festhält, wenn auch die Mehrheit von CVP und FDP dahinter stehen kann. Das war nicht der Fall. Keller ging es hingegen um ein klares Bekenntnis der Regierung:

«Das Bundesamt für Gesundheit spricht von Blindflug der Massnahmen. Diesen Eindruck habe ich auch.»

Leider habe der Regierungsrat bei seiner Stellungnahme nicht berücksichtigt, dass das Postulat prospektiv wirken soll. «Es fehlen genaue Kriterien. Besonders wenn die Lage schlimmer wird, müssen wir uns solchen Fragen stellen.» Darum sei es wichtig, das Postulat erheblich zu erklären.

Schlagabtausch zwischen Links und Rechts

Mit dem Postulat machte sich Keller besonders bei den Ratslinken keine Freunde. Noëlle Bucher (Grüne, Luzern) sagte etwa, dass es jetzt angesichts steigender Fallzahlen nicht angebracht sei, die Wirkung einer generellen Maskenpflicht zu hinterfragen. «Gibt es Studien, die belegen, dass in kleinen Läden weniger Ansteckungen gibt?» Die generelle Maskenpflicht habe sich im ÖV bewährt. Vom schwach frequentiertem Bus im Entlebuch bis zum Bus im Stossverkehr in der Stadt Luzern.

Räto Camenisch (SVP, Kriens) konterte, dass es schon jetzt einen bunten Flickenteppich an Restriktionen in Kantonen und europäischen Ländern gebe. Die Stellungnahme der Regierung sei zwar richtig, aber unvollständig. «Leider wurde nicht berücksichtigt, wie man in Zukunft differenziert vorgehen könnte.» Genau diese Frage sei richtigerweise in der Kompetenz der Regierung, sagte Simone Brunner (SP, Luzern): «Wichtig ist aber, dass der Kanton auf die Betroffenen zugeht.»

Auch CVP und FDP über Postulat unglücklich

Adrian Nussbaum (CVP, Hochdorf) witterte derweil im Postulat von Daniel Keller einen Maulkorb für die Regierung. «Es wird dem Regierungsrat zum vornherein unterstellt, dass er einen falschen Job macht.» Dabei habe er bis jetzt sehr gut gehandelt. Dass Keller auf Eigenverantwortung poche, sei schon richtig, sagte Patrick Hauser (FDP, Adligenswil). «Aber gerade bei der Bewältigung des Virus gilt auch der Gemeinsinn.» Masken würden auch andere schützen. Und im ÖV werden erst seit dem Obligatorium Masken getragen, zuvor sei man schräg angeschaut worden.

Gesundheitsdirektor Guido Graf (CVP) sagte:

«Ich verstehe das Votum von Daniel Keller nicht ganz. Sie haben von der Regierung eine differenzierte Maskenpflicht verlangt. Das werden wir machen.»

Es seien Gespräche mit Detaillisten geführt worden. Der Regierungsrat werde eine differenzierte Maskenpflicht wie im Kanton Neuenburg einführen, wenn es die Situation erfordere.

Und so weit werde es kommen. Laut Graf zählt der Kanton Zürich in den letzten zwei Wochen über 60 Infizierte pro 100'000 Einwohner. «Und das Virus macht vor Kantonsgrenzen nicht halt.» Tausende Pendler gebe es zwischen Luzern und Zürich. Man wolle die Ansteckungen eindämmen, das gesellschaftliche Leben weiterführen und einen zweiten Lockdown verhindern. Dafür mache der Kanton schon jetzt viel. Allein über das vergangene Wochenende habe es zehn Ansteckungen gegeben, zwei Personen seien verstorben, eine Kita habe geschlossen werden müssen, und ein Club habe die Personendaten nicht korrekt erfasst. «Unsere Leute sind permanent im Einsatz.» Kellers Postulat wurde schliesslich deutlich abgelehnt.