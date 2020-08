Maskenpflicht in Läden: Zentralschweizer Kantone suchen eine einheitliche Lösung Der Bund macht den Kantonen Druck: Sie sollen eine Maskenpflicht in den Läden prüfen. Die Zentralschweizer Kantone lassen sich nicht hetzen. Sie wollen sich absprechen. Alexander von Däniken 03.08.2020, 18.15 Uhr

Im Kanton Waadt gilt bereits eine Maskenpflicht in den Läden. Die Zentralschweizer Kantone lassen sich diese Option noch offen. Jean-Christophe Bott/Keystone (Crissier, 8. Juli 2020)

Im ÖV hat sich das Tragen einer Schutzmaske etabliert und auch in den Luzerner Volksschulen herrscht nun Klarheit: Im Kindergarten und in der Primarschule müssen keine Masken getragen werden. In der Sekundarschule wird das Tragen einer Maske empfohlen, wenn der Mindestabstand während mehr als 15 Minuten nicht eingehalten werden kann. Dies teilte der Kanton am Montag mit.

Was die Maskenpflicht in den Verkaufsläden betrifft, sagt der Luzerner Gesundheitsdirektor Guido Graf (CVP): «Es geht nun darum, die gesundheitliche Situation im Kanton Luzern schnell und mit Entschlossenheit zu stabilisieren und zu verbessern.» Konkret müsse ein weiterer Anstieg der Fallzahlen verhindert werden und das gesellschaftlich-soziale Leben soll so gut wie möglich stattfinden können, ohne das bisher Erreichte zu gefährden. Graf:

«Vor diesem Hintergrund ist das Tragen einer Maske sicher das kleinste Übel.»

In der Frage der Maskenpflicht in Verkaufsläden und allenfalls an weiteren Orten – etwa öffentlich zugänglichen Innenräumen – werde ein koordiniertes Vorgehen der (Zentralschweizer) Kantone angestrebt.

Massnahme in Kommission noch kein Thema

Der Regierungsrat hat mit der kantonsrätlichen Kommission für Gesundheit, Arbeit und soziale Sicherheit (GASK) noch nicht über eine mögliche Maskenpflicht in Läden gesprochen. Das sagt Kommissionspräsident und FDP-Kantonsrat Jim Wolanin auf Anfrage. Die nächste Sitzung der GASK mit der Regierung finde am 24. August statt.

Persönlich würde er eine mit anderen Kantonen abgestimmte Maskenpflicht begrüssen. Wolanin betont, dass die Regierung mit der GASK regelmässig in Kontakt stehe, der Austausch sei gut. Einen Alleingang der Regierung würde er zwar akzeptieren, «aber nur, wenn die Massnahme schnell umgesetzt werden muss». Hauruck-Übungen seien nicht zielführend. Das sei auch bei der Maskenpflicht in Läden der Fall. So müsse geprüft werden, inwiefern Masken kostenlos angeboten werden sollen. Bis jetzt funktioniere die Abgabe von Gratismasken an Bedürftige sehr gut, weiss Wolanin, der auch Sozialvorsteher von Neuenkirch ist. Sozialhilfebezüger erhalten Masken gratis.

Eine koordinierte Lösung streben auch die anderen Zentralschweizer Kantone an, wie eine Umfrage unserer Zeitung zeigt. Stellvertretend sagt Roland Hartmann von der Urner Gesundheitsdirektion: «Eine aufeinander abgestimmte Regelung, die der epidemiologischen Lage in den Kantonen Rechnung trägt, erleichtert die Kommunikation gegenüber der Bevölkerung und Wirtschaft.» Wegen tiefer Fallzahlen will im Moment kein Zentralschweizer Kanton mit einer Maskenpflicht vorpreschen.