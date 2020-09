Maskenpflicht in Luzerner Läden: Bürgerliche sind uneins über Vorgehen Wer soll eine Maskenpflicht in Geschäften anordnen? Das teilt Mitglieder von SVP, CVP und FDP. Und: Gesundheitsdirektor Guido Graf macht einen differenzierten Vorschlag. Lukas Nussbaumer 05.09.2020, 05.00 Uhr

Eine Angestellte mit Atemschutzmaske legt einer Puppe im Zürcher Einkaufszentrum Jelmoli eine Maske an. Der Regierungsrat des Kantons Zürich hat beschlossen, weitere Massnahmen zur Eindämmung des Coronavirus zu ergreifen und führte ab dem 27. August 2020 eine Maskenpflicht in Einkaufsläden ein. Bild: Ennio Leanza/Keystone (Zürich, 27. August 2020)

Die Frage, ob im Kanton Luzern in Geschäften bei weiter steigenden Coronafallzahlen eine generelle oder differenzierte Maskenpflicht eingeführt werden soll, ist offen. Klar ist seit Freitag, wer darüber entscheiden soll: die Regierung. Denn Mehrheiten von CVP und FDP sprechen sich gegen ein dringliches Postulat von SVP-Kantonsrat Daniel Keller aus, in dem dieser von der Regierung den Verzicht auf eine generelle Maskenpflicht in Läden verlangt (wir berichteten). In der SVP standen am Mittwoch 14 von 22 Mitglieder hinter Keller, in der gleich grossen FDP-Fraktion waren es 4, in der 34 Angehörige zählenden CVP lediglich 2. Die Ratslinke dürfte Kellers Vorstoss ebenfalls ablehnen.

Dennoch hat Daniel Keller den Vorstoss eingereicht – weil er von der Regierung jetzt das Bekenntnis verlange, in der aktuellen Lage keine generelle Pflicht anzuordnen. Mit dem Festhalten an seinem Postulat sorgt Keller nun innerhalb der bürgerlichen Reihen für böses Blut – aus mehreren Gründen.

Der Präsident der Gewerbler erklärt sich

Keller und mit ihm andere Kantonsräte sagen gegenüber unserer Zeitung, sie seien vom KGL angehalten worden, das Postulat nicht einzureichen beziehungsweise abzulehnen. Sie reden von ausgeübtem Druck. KGL-Präsident und SVP-Mitglied Peter With entgegnet, man habe keinen Druck ausgeübt, sagt aber: «Wir sind gegen den Vorstoss, weil es in der Kompetenz der Regierung liegt, unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Folgen über eine Maskenpflicht zu entscheiden. Diese Meinung haben wir kundgetan, was dem normalen politischen Prozess entspricht.»

Die Empfehlung zur Ablehnung des KGL sei breit abgestützt gewesen. So habe sich der Ausschuss der kantonsrätlichen Gewerbegruppe gegen das Postulat ausgesprochen, genauso die Präsidenten der bürgerlichen Parteien und Fraktionen.

Vorwurf: Abmachungen wurden nicht eingehalten

Laut CVP-Kantonsrat Markus Gehrig habe man im bürgerlichen Lager abgemacht, das Postulat nur bei Mehrheiten in CVP, FDP und SVP einzureichen. Gehrig war als Erstunterzeichner des Vorstosses vorgesehen und belegt seine Aussage mit Mails zwischen den Parteivertretern.

Allerdings: Auf Gehrigs Satz, er stehe nur bei Mehrheiten als Erstunterzeichner zur Verfügung, hat keiner der Personen, die in den Mailverkehr eingebunden waren, explizit reagiert.

Nein zum Postulat wäre ein Eigengoal

Viele im bürgerlichen Lager sprechen sich für eine differenzierte Maskenpflicht aus. Es geht jedoch um die Frage, wer darüber entscheidet – und um die Wirkung des Vorstosses. Markus Gehrig, der in Luzern ein Drogerie- und Farbengeschäft führt, sagt: «Ein Nein zum Postulat heisst, dass der Kantonsrat keine differenzierte Maskenpflicht will. Das ist ein Eigengoal, weil ich ja das Gegenteil möchte. Da setze ich doch lieber auf das Gespräch mit Gesundheitsdirektor Guido Graf, statt warme SVP-Luft zu verbreiten.»

Warum Gehrig die Hoffnung auf Graf setzt, ist auf dessen Auftritt an der Sitzung der CVP-Fraktion zurückzuführen, der bei Gehrig gut angekommen ist. Graf hat seinen Parteikollegen nämlich in Aussicht gestellt, der Gesamtregierung eine differenzierte Lösung vorzuschlagen: In Läden, die grösser sind als 80 Quadratmeter und in denen sich mehr als 10 Personen befinden, muss eine Maske getragen werden.