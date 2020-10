«Bis zu 70 Prozent eingebrochen» – Maskenpflicht in Luzerner Läden führt zu markanten Umsatzrückgängen Die Detaillisten in Stadt und Kanton Luzern verzeichnen wegen der Maskenpflicht in Geschäften weniger Kunden – und damit sinken auch die Umsätze. In einzelnen Segmenten betragen die Einbussen bis zu 70 Prozent. Lukas Nussbaumer 29.10.2020, 05.00 Uhr

Personen beim Einkaufen in der Migros im Hertizentrum in Zug. Bild: Urs Flüeler/Keystone (Zug, 15. Oktober 2020)

Seit dem 17. Oktober müssen Angestellte und Kunden in Einkaufsgeschäften im Kanton Luzern eine Maske tragen. Diese von der Luzerner Regierung angeordnete Massnahme kam beim Detaillistenverband des Kantons Luzern schlecht an. Sie führe zu Umsatzrückgängen und sei nicht verhältnismässig, kritisierte der Verband die Behörden. Die City Vereinigung Luzern, zu der vor allem Geschäfte in der Stadt Luzern, aber auch Grossverteiler wie Migros, Coop oder Manor gehören, begrüsste die Verschärfung dagegen. Es gelte, einen zweiten Lockdown zu verhindern, denn es stünden mit dem Weihnachtsgeschäft wichtige und entscheidende Monate bevor.

Nun, am zwölften Tag nach Einführung der Maskenpflicht in allen Luzerner Läden, zeigt unsere Umfrage: Die Angst vor Umsatzrückgängen war begründet. So sagt Rolf Bossart, Geschäftsführer des Detaillistenverbands (DVL) mit seinen rund 6000 Mitgliedern:

«Inhaber von Schuh- und Kleidergeschäften haben sich bereits am ersten Tag der Maskenpflicht beklagt, ihre Umsätze seien um bis zu 70 Prozent eingebrochen.»

Besonders starke Ausfälle würden auch Boutiquen melden.

Zweiter Lockdown würde für viele Läden das Aus bedeuten

Auch Lucas Zurkirchen, Leiter Politik bei der City Vereinigung, spricht von «Frequenzrückgängen von schätzungsweise bis zu 30 Prozent». Die fehlenden Kunden würden sich auch in Umsatzeinbussen niederschlagen. In welchem Umfang, habe man nicht erhoben. Hauptverantwortlich für die tieferen Frequenzen sei die Unsicherheit der Leute. «Wir stellen wie bei der ersten Welle eine leichte Zu-Hause-bleiben-Mentalität fest», sagt Zurkirchen – und blickt mit Sorgen auf das kommende Weihnachtsgeschäft. Also auf jene Zeit, die den Läden jeweils die höchsten Umsätze bringt. Zurkirchen sagt, es wäre verheerend, wenn dieses Geschäft ausfallen würde. Und ergänzt:

«Viele unserer Mitglieder konnten sich schon im Frühling nur knapp über Wasser halten. Einen zweiten Lockdown würden wohl einige nicht überstehen.»

Maskenpflicht wird von den Kunden eingehalten

Wie viele Gespräche mit der City Vereinigung angeschlossenen Unternehmen gezeigt hätten, sei die Maskenpflicht gut aufgenommen worden. «Die Leute halten sich daran.» Wenn diese Regel Sicherheit vermittle, sei das Gold wert für die Geschäfte: «Fühlen sich die Leute sicher, gehen sie auch einkaufen», sagt Zurkirchen.

Von «keinen negativen Meldungen über die Maskenpflicht» spricht auch DVL-Geschäftsführer Rolf Bossart. Einige Kunden hätten aber gesagt, dass sie nur noch einkaufen gingen, wenn dies absolut notwendig sei. Und es seien vermehrt launische, verärgerte und angespannte Leute in den Läden zu sehen. Und Bossart stellt fest: «Der soziale Unfrieden wächst mit der Angst der Leute, die krankmacht, gefährlich schnell.»