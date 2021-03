Massenkündigung Schock im Block beim Emmen Center: Alle 57 Mieterinnen und Mieter müssen raus Wegen Statikproblemen muss das Wohn- und Bürohaus beim Emmen Center laut Eigentümerin verstärkt werden. Viele Mieter fühlen sich überrumpelt – in spätestens sieben Monate brauchen sie etwas Neues. Roman Hodel 01.03.2021, 05.00 Uhr

Der Brief mit der schlechten Nachricht kam am Donnerstagmorgen. «Als es klingelte, dachte ich zuerst ‹Ah, ein Zalando-Päckli für einen meiner Söhne›», sagt eine Bewohnerin des Wohn- und Bürohauses beim Emmen Center, die anonym bleiben möchte. Sie ging runter und sah bei den Briefkästen zahlreiche Mieterinnen und Mieter versammelt. «Ich fragte, was hier los sei – ja, und dann übergab man uns den eingeschriebenen Brief», sagt die Frau.

Darin heisst es, dass die Wohnung per Ende September gekündigt ist, weil die Gebäudestruktur verstärkt werden müsse. Das ist eine Frist von sieben Monaten – laut Mietrecht wären gar nur drei nötig. Betroffen sind alle 53 Wohnungen und vier Geschäftsflächen, die etwa von Arztpraxen gemietet sind. Bleiben können einzig die Läden im Erdgeschoss – Dosenbach und Qualipet. Dies, weil ihre Lokale nur zum Teil unter dem Haus liegen.

Bild: hor (26. Februar 2021)

Die Frau wohnt mit ihrer Familie seit 27 Jahren hier. 1015 Franken bezahlen sie laut ihren Angaben für die Dreizimmerwohnung. «Zu diesem Preis finden wir in Emmen bestimmt nichts Vergleichbares mehr.» Sie hätte sich deshalb gewünscht, dass die Eigentümerschaft den Mietern mehr als sieben Monate Zeit gibt. Von der Kündigung ist sie überrascht:

«Es hiess, dass die Fenster ersetzt würden, doch von einer solchen Sanierung war nie die Rede.»

Nicht überrascht von der Kündigung ist hingegen Blenda Berisha (22): «In den letzten Monaten sind immer wieder mal Architekten und Baufachleute im Haus herumgegangen und haben Notizen gemacht.» Man sehe von blossem Auge, dass hier dringend renoviert werden sollte.

Bild: hor (26. Februar 2021)

Trotzdem ist die Kündigung auch für sie ein Schock. Berisha ist in diesem Haus aufgewachsen, hat im Emmen Center die Lehre absolviert und jetzt lebt sie mit ihrem Mann Agon und den beiden Kindern (ein- und dreijährig) auf derselben Etage wie ihre Eltern und ihr Bruder, aber in einer eigenen Wohnung. «Es ist so gäbig hier – alles ist in der Nähe.» Die Kündigung anfechten werde sie nicht. Berisha sagt: «Wir wollen in Emmen bleiben. Ich hoffe, die Verwaltung hilft uns bei der Suche nach einer bezahlbaren Wohnung – der Zustand des Hauses ist ja nicht unser Fehler.»

Blenda und Agon Berisha mit ihren Kindern Leandra und Lorian auf einem Laubengang des Wohn- und Bürohauses. Bild: Pius Amrein (Emmen, 28. Februar 2021)

Ja, die Mieterinnen und Mieter würden bei der Wohnungssuche aktiv unterstützt und regelmässig über Wohnungsangebote informiert. Dies teilt die Eigentümerin auf Anfrage mit. Das Wohn- und Bürohaus wurde zwischen 1972 und 1975 erbaut. So sah es in den 1980er-Jahren aus:

Bild: PD

Der ganze Komplex gehört der Aktiengesellschaft Manor, Nordmann & Co. Sie bedauert die Kündigungen. «Die Verantwortlichen haben ein umfassendes Unterstützungspaket geschnürt», sagt Daniel Deicher, der die Kommunikation für die Verstärkungsmassnahmen übernommen hat. So würden eine Infoline eingerichtet und Beratungsgespräche vor Ort angeboten. Weiter erhielten die Mieter eine Pauschale für die Zügelkosten und kurzfristige Auszüge seien akzeptiert. Die Gemeinde habe man über das Vorgehen informiert.

«Nicht einsturzgefährdet»

Gemäss Deicher haben Abklärungen zweier Ingenieurbüros im vergangenen Jahr unabhängig voneinander ergeben, dass spätestens im Herbst 2021 «wesentliche Verstärkungsmassnahmen» notwendig und unumgänglich seien. Ist das Gebäude einsturzgefährdet? «Nein», so Deicher. Für die Mieter bestehe keine Gefahr, ihre Sicherheit habe oberste Priorität. Danach aber müssten die Verstärkungsarbeiten durchgeführt werden – im unbewohnten Gebäude. In ganz oder teilweise bewohntem Zustand sei dies nicht möglich, weil die Wohnungen komplett auf den Rohbauzustand zurückgebaut werden müssten.

Trotzdem spricht Deicher explizit nicht von einer Totalsanierung. Küchen, Bäder und Bodenbeläge seien in den vergangenen 15 Jahren fortlaufend erneuert worden. Allerdings sei noch offen, wie das Gebäude in Zukunft genutzt werden soll. Daher ist auch nicht abschätzbar, wie viel die Wohnungen künftig kosten – sofern in diesem Gebäude weiterhin gewohnt wird. Aktuell sind die Mietzinse im günstigen Preissegment angesiedelt.

Immer wieder Massenkündigungen Es kommt hin und wieder vor, dass alle Mieterinnen und Mieter ein sanierungsbedürftiges Haus verlassen müssen. Für Schlagzeilen in der Region Luzern sorgte letztes Jahr die Massenkündigung an der Brunnmattstrasse in Kriens. Nach heftiger Gegenwehr der Mieterschaft zeigte sich die Eigentümerin grosszügig und lässt die Mieter teils bis 2023 drin wohnen. Nicht selten wird in solchen Fällen der Vorwurf laut, solche Sanierungen seien auch in bewohntem Zustand möglich. Doch dank Massenkündigung könnten Eigentümer nachher die Mietzinse auf das gleiche Niveau anheben. Die Eigentümer bestreiten dies jeweils. Wahr ist aber auch: Baumängel sind gerade bei Bauten, die während der Hochkonjunktur in den 1970er Jahren erstellt wurden, ein Problem. Ein bekanntes Beispiel ist etwa eine Alterssiedlung in Uster ZH, bei der im Jahr 2010 ein Laubengang eingestürzt war. Verletzt wurde niemand. Untersuchungen ergaben, dass beim Bau zu wenig Armierungseisen verwendet worden waren. (hor)

Schliesslich noch dies: Die Verstärkungsmassnahmen betreffen nur das Wohn- und Bürohaus, wie Deicher betont. Das Parkhaus wurde erst kürzlich erdbebensicher gemacht und das Shopping hatte man bei der Sanierung und Erweiterung vor 20 Jahren ertüchtigt. Er sagt:

«Das Emmen Center steht in keinem Zusammenhang mit den aktuellen Massnahmen.»