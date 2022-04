Unterlachen: Das Gebiet wird sich in Zukunft stark verändern

Masterarbeit Uni Luzern Wie der bauliche Wandel im ehemaligen Industriegebiet Unterlachen auch ein gesellschaftlicher ist Im Rahmen ihrer Masterarbeit an der Universität Luzern hat sich Franziska Winterberger mit der baulichen Entwicklung im Luzerner Gebiet Unterlachen beschäftigt. Wenn im ehemaligen Industriequartier neue Wohnblöcke entstehen, wird dies nicht nur die Optik des Stadtteils verändern. Sandro Renggli Jetzt kommentieren 02.04.2022, 05.00 Uhr

Franziska Winterberger an der Luzerner Industriestrasse, wo sie sich mit dem baulichen und gesellschaftlichen Wandel beschäftigt hat. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 30. März 2022)

Das Gebiet Unterlachen im ehemaligen Luzerner Industriequartier befindet sich in einem Wandel. Während Wohn- und Arbeitsfläche, Kulturstätten und soziale Einrichtungen es heute zu einem der nutzungsdurchmischten Gebiete der Stadt Luzern machen, werden mehrere grosse Bauprojekte nicht nur zu räumlichen, sondern auch zu sozialen Veränderungen führen.

Zu diesem Schluss kommt Franziska Winterberger. Die 32-jährige Luzernerin hat sich im Rahmen ihrer Masterarbeit in Kulturwissenschaften mit Hauptfach Soziologie intensiv mit dem bevorstehenden Wandel beschäftigt und ist der Frage nachgegangen, welche Auswirkungen die Veränderungen auf die betroffenen Personen im Gebiet haben, und wie diese das künftige Zusammenleben im Quartier sehen.

«Es besteht eine grosse Unbekannte», erzählt Winterberger, die derzeit beim Dekanat der Kultur- und Sozialwissenschaftlichen Fakultät in der Öffentlichkeitsarbeit tätig ist. Zwar sei es bei weitem nicht so, dass mit den geplanten Bauprojekten der EWL Areal AG und der Kooperation Industriestrasse auf beiden Seiten der Industriestrasse plötzlich Luxuswohnungen das Quartier prägen würden. So sei denn auch der Begriff «Gentrifizierung» in den Gesprächen mit den Anwohnerinnen und Anwohnern kaum gefallen. «Die Leute fragen sich aber dennoch: Wer kommt denn da?»

Diese Bauprojekte entstehen im Gebiet Unterlachen Im Gebiet Unterlachen/Industriestrasse soll in den nächsten Jahren ein neues Quartier entstehen. Entlang der Industriestrasse sind neue Überbauungen geplant: Die EWL Areal AG setzt das Projekt Rotpol um, und direkt gegenüber realisiert die Kooperation Industriestrasse Luzern eine Überbauung. Diese sollen neue Wohn-, Arbeits- und Kulturflächen bieten. Auf dem EWL-Areal sollen über 80 gemeinnützige Wohnungen und Räumlichkeiten für weitere Nutzer entstehen, etwa die Feuerwehr oder den Rettungsdienst. In der Überbauung der Kooperation Industriestrasse sind rund 150 gemeinnützige Wohnungen und zudem Räume für Gewerbe geplant. Baustart für das Projekt der Kooperation ist frühestens 2023, für jenes auf dem EWL-Areal 2024. Beide Überbauungen werden in Etappen realisiert. (sre)

Mittelschicht zieht zu

Gemäss Winterberger wird die Anwohnerzahl im Gebiet Unterlachen in den nächsten Jahren um etwas mehr als die Hälfte anwachsen. Durch die geplanten Wohnungen sei auch vermehrt mit Familien zu rechnen, die sich im Quartier niederlassen. Und die zu erwartenden Neubaupreise würden dazu führen, dass die Zuziehenden vermehrt aus der Mittelschicht kommen.

Bleibt da noch Platz für die vielerorts durchaus geschätzte Heterogenität? «Man spürt sicherlich von vielen Seiten den Wunsch, dass der Charakter der Gegend bewahrt wird. Gerade den im Quartier ansässigen Künstlern und Kleingewerblern liegt viel daran, dass sie das Gebiet Unterlachen mitgestalten und prägen können – auch mit dem Bewusstsein, dass es sich zum Beispiel beim Eisenplatz um ein Zwischennutzungsprojekt handelt.»

Andere Anwohnerinnen und Anwohner seien dem anstehenden Wandel gegenüber sehr optimistisch eingestellt. «Gerade die Vorstellung, dass das Quartier für die Mittelschicht attraktiver wird, stösst definitiv nicht nur auf Ablehnung», hält Winterberger fest. «Grundsätzlich sind sich alle Beteiligten bewusst, dass man sich wird finden müssen.» Das anliegende Tribschenquartier werde bei den Argumentationen oft als Vergleich herbeigezogen – von beiden Seiten.

«Während manchen die gepflegte Struktur und ihr Einfluss auf die Zusammensetzung der Quartierbevölkerung gefällt, finden andere die Tribschenstadt zu steril, zu ‹bünzlig›.»

Dies ist ein weiterer Aspekt von Winterbergers Arbeit: «Mit Bauen baut man immer auch die Gesellschaft mit.» Der bauliche Wandel einer Gegend bedeute immer auch einen gesellschaftlichen Wandel. «Wie ein Stadtteil oder ein Quartier gebaut und gestaltet ist, beeinflusst, wer dort ist und wie man sich verhält, und bis zu einem gewissen Grad auch, wer überhaupt dort sein ‹darf›.»

Was passiert mit Suchtkranken?

Im Fall des Gebiets Unterlachen spielt dabei auch die Gassenküche eine Rolle. Die Lage der Anlaufstelle für drogenabhängige Menschen führt dazu, dass diese im Raum um das Industriequartier auch in der Öffentlichkeit präsent sind. «Es gibt jetzt schon wenige Orte in Luzern, wo Randständige in der Öffentlichkeit toleriert werden», stellt Winterberger fest. «Das Gebiet Unterlachen gehört heute noch dazu.»

Das liegt auch daran, dass die Gassenküche als feste Institution zum Stadtteil gehört. «Wenn mit den neuen Wohnsiedlungen vermehrt Familien in das Gebiet Unterlachen ziehen, kann es aber zu neuen Reibungsflächen kommen.» Die Bauprojekte könnten im Gebiet Unterlachen also auch zu einem gesellschaftlichen Umbau führen.

Für ihre Arbeit hat Franziska Winterberger insgesamt elf Interviews mit Personen aus dem Quartier sowie Experten und Expertinnen geführt. Zudem hat sie sich intensiv mit der baulichen und gesellschaftlichen Entwicklung des Gebiets Unterlachen während der letzten Jahrzehnte beschäftigt. «Das Thema Stadtentwicklung hat mich immer schon interessiert», erzählt sie. «Gerade die Frage, welchen Einfluss bauliche Entwicklungen auf die Gesellschaft haben können, und wer die Entscheidungen trifft. Wer darf wo mitreden, und wem gehört die Stadt eigentlich?»

